Rubén Arranz desvela a Rojo lo primero que hizo Sánchez al llegar a Moncloa: «Me lo confirmaron»

Rubén Arranz (Valladolid, 1985) es periodista. En sus casi 20 años de trayectoria periodística, ha trabajado en la Agencia EFE, Vozpópuli y El Independiente. Ahora firma sus artículos en El Confidencial.

Especialista en medios de comunicación y en el análisis de las conexiones entre los poderes periodístico, económico y político, en su primer libro, la novela Perro come perro (Círculo de Tiza), aborda estos asuntos.

Ahora presenta en Tiempo de Hablar Extraños compañeros de trama, en el que refleja toda la corrupción, el nepotismo, el dinero y los puñales en la corte sanchista. Describe cómo Pedro Sánchez ha intentado obtener un poder sin límites ni contrapesos al tejer una tela de araña que atrapa a militantes, medios de comunicación, jueces, fiscales y empresarios gracias al dinero público.

En su conversación con Alfonso Rojo ha dejado frases muy interesantes: