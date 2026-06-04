'TIEMPO DE HABLAR'

Rubén Arranz desvela a Rojo lo primero que hizo Sánchez al llegar a Moncloa: «Me lo confirmaron»

«El Gobierno ha desprestigiado totalmente a EFE»

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Rubén Arranz (Valladolid, 1985) es periodista. En sus casi 20 años de trayectoria periodística, ha trabajado en la Agencia EFE, Vozpópuli y El Independiente. Ahora firma sus artículos en El Confidencial.

Especialista en medios de comunicación y en el análisis de las conexiones entre los poderes periodístico, económico y político, en su primer libro, la novela Perro come perro (Círculo de Tiza), aborda estos asuntos.

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Ahora presenta en Tiempo de Hablar Extraños compañeros de trama, en el que refleja toda la corrupción, el nepotismo, el dinero y los puñales en la corte sanchista. Describe cómo Pedro Sánchez ha intentado obtener un poder sin límites ni contrapesos al tejer una tela de araña que atrapa a militantes, medios de comunicación, jueces, fiscales y empresarios gracias al dinero público.

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En su conversación con Alfonso Rojo ha dejado frases muy interesantes:

«Sin periodistas afines, Sánchez no hubiese podido sostenerse».
«TVE está secuestrada por el sanchismo».
«El Gobierno ha desprestigiado totalmente a EFE».
«Es acojonante ver ahora a Iván Redondo pasearse por los platós para vender su libro».
«Sánchez ha tejido una tela de araña con gente que se beneficia y vive mejor, pero sin dignidad».
«No hay mayor ejercicio de patriotismo que ejercer el periodismo contra un gobierno corrupto».
«Lo primero que hizo Sánchez fue dar la orden de no meter publicidad institucional en medios críticos».

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