Pedro Sánchez, al borde del banquillo: el «P. S.» de la ‘fontanera’ Leire le condena

Ni el papa León XIV le sirve para escapar de la corrupción que rodea al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

Pese a que el viernes negó que tuviera algo que ver con las «andanzas» —así las calificó— de Leire Díez, y de igual forma que fuese el «One», las anotaciones de la «fontanera del PSOE» lo señalan cada vez más.

En especial, dos letras: «P» y «S».

¿A quién pueden hacer referencia las siglas P. S.?

Para la izquierda política y mediática es un misterio inescrutable que ni Sherlock Holmes sería capaz de resolver.

Para ellos, podría ser «Pontífice Sumo», adelantándose varios años a la visita del papa; o quizá «Paquita Salas», que a lo mejor era su serie favorita. Tal vez sea un error gramatical y haga referencia a la película «Príncipe de Zamunda». O quizá haga referencia a Paco Salazar, ya que, como periodista de investigación, iba a publicar todas las denuncias de acoso de mujeres que trabajaban en la Moncloa por los comportamientos de este hombre cercano al presidente.

Que las siglas estén en una libreta que describe todas las maniobras de las cloacas del PSOE; que «casualmente» comenzaron a funcionar a toda marcha cuando imputaron a la mujer del presidente del Gobierno; que detalle conductas como, por ejemplo, la toma del diario El País; o que la agenda pertenezca a la fontanera del PSOE —que, a pesar de ser una «simple militante», ocupó altos cargos en Correos y en ENUSA— tampoco es indicio de nada.

Sin embargo, y pese a las trolas de ‘Telepedro’ y de los periodistas palmeros que forman parte de la «brunete pedrete», la cosa es más que obvia. Y aunque es patético ver cómo hace ocho años repetían —y repiten— lo de «M. Rajoy» y justificaron la caída del Gobierno por la corrupción, ahora fingen demencia con el «P. S.» y con las decenas de casos y cientos de evidencias que, en cualquier país serio ya habría acabado con el Ejecutivo. Pero claro que, como no es «P. Sánchez», no se puede asegurar nada. Y si así apareciera, ¿quién afirmaría que la «P» hace referencia a Pedro y no a Pepe?

Pero fingir demencia o apelar a la incertidumbre no salvará al líder del PSOE del banquillo.

El «One» nunca sabe nada, pero es el centro y el objetivo de salvación de toda la corrupción y las cloacas sanchistas.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este lunes, 8 de junio, junto al sociólogo Alberto Sotillos.