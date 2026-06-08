Gisela Turazzini denuncia con Alfonso Rojo por qué hay medios que aplauden el saqueo del Gobierno Sánchez

Gisela Turazzini es una prestigiosa economista, ingeniera financiera y trader profesional.

Cursó Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Westminster del Reino Unido.

También posee varios masters: Master en Business Management & Strategic Planning, Master en Banking, Financial Markets and Exchange, Master en Ingeniería Financiera.

Además, es profesora docente en universidades como ESERP, UA, UAB y colaboradora habitual formativa en IESE, ESADE, y UB.

Asimismo, participa como tertuliana en varios medios de comunicación y está en la actualidad en plena presentación de su nuevo libro ‘Soy Anarco Capitalista‘ (Deusto).

En esta entrevista con Alfonso Rojo en ‘Tiempo de Hablar‘ (Periodista Digital), Turazzini no deja títere con cabeza:

Empecé a interesarme por este asunto a los 8 años, cuando el estado argentino se llevó todos los ahorros de mi familia. Nos arruinamos y tuvimos que venirnos para España. Con 23 años monté Blackbird sin subvenciones y sin padrinos. El Estado no arriesga, solo se dedica a extraer. El Estado amenaza para que se pague y eso se llama extorsión. Más de la mitad de la riqueza que generamos va para el Estado. El artículo 47 de la Constitución no protege la vivienda. El Estado puede llegar a quedársela. Nos han convertido en subditos del Estado. El Gobierno Sánchez lleva cuatro decretos sobre vivienda y el precio no ha bajado. Las políticas de Milei son perfectamente aplicables en España. Cuando caiga el régimen sanchista, que caerá, lo que habría que hacer es abolir el estado. Hay que apostar por los acuerdos privados entre personas y dejar al Estado de lado. El poder es corruptible por naturaleza y el Estado, donde encuentra un resquicio para poder crecer, lo hará. Los hispanos somos muy corruptibles, somos muy de meter la mano en la caja. Muchos medios apoyan esta corrupción, este saqueo. En España hay medios que reciben al menos un 40% de publicidad institucional. Periodista Digital vive de sus lectores y no de la propaganda institucional del Gobierno. Estamos viviendo para el político, les estamos dejando todo para que vivan a nuestra costa. Mis opiniones pesan, pero siempre voy a seguir en la senda de la verdad.

‘Tiempo de hablar’

Desde su estreno, ya han pasado por este nuevo espacio de Periodista Digital auténticos tiburones de la política y de la comunicación de la talla de Ramón Tamames, Esperanza Aguirre, Inocencio Arias, Jaime Mayor Oreja, el coronel Pedro Baños, Eduardo Inda, el Doctor Cabrera, Paco Camps, Alvise Pérez, Jiménez Losantos…