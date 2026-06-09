Aldama suelta otra bomba, Pedro Sánchez irá a la cárcel y el PSOE será sentenciado

La pesadilla del marido de Begoña continúa.

Y va a peor.

Ni la visita del papa León XIV ha logrado distraer la atención de los escándalos de corrupción que rodean al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

Si la semana empezaba en vilo, con la sentencia de su ex mano derecha y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hoy el asunto que le saca los colores es el final del juicio a su hermanísimo, David Sánchez. Y la cosa no pinta bien para el músico «eléctrico», por eso de los enchufes que, cada vez que intentan explicar, los dejan peor. Tanto el suyo como el de su amigo, ex trabajador de Moncloa.

Pero no es el único incendio que achicharra de cerca al inquilino de Moncloa.

Aldama reapareció ayer en el programa Horizonte para soltar nuevas bombas, y no solo por su afirmación de que varios miembros del Ejecutivo de Sánchez consumieron drogas durante el famoso 60.º cumpleaños de Ábalos, que se celebró en su restaurante.

Puso la lupa sobre los fontaneros del PSOE y sobre el «One». También recordó que el entorno de Sánchez intentó comprar su silencio, así como atacar a los fiscales, a los jueces y a los agentes.

El hedor de las cloacas del PSOE no cesa y la «fontanera» Leire Díez se le atraganta cada vez más.

Lo de que era una simple militante no se lo creen ya ni los más fervorosos fanáticos sanchistas. La evidencia que se desprende de las anotaciones de Díez en su libreta es demoledora.

Y las contradicciones de P. S. y de sus acólitos son tan grandes que ni siquiera los palmeros que conforman la «Brunete Pedrete» pueden justificarlas. Especialmente sangrante es lo de Marlaska y la directora de la Guardia Civil.

El ministro del Interior mintió cuando dijo que su subordinada no se había reunido con Leire. Tras descubrirse que el encuentro tuvo lugar, han cambiado de versión varias veces. Si su no dimisión ya es difícil de explicar, la de Mercedes González es sencillamente imposible.

Sánchez y su famiglia saben que están perdidos: Pedro Sánchez irá a la cárcel y el PSOE será sentenciado.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este martes, 9 de junio, junto a la abogada Jimena Zabala.