Sánchez, muy nervioso con el viaje del Papa

En un espectáculo patético de desesperación política, Pedro Sánchez ha comparecido visiblemente nervioso y tenso durante su breve encuentro con el papa León XIV. El presidente del Gobierno, acorralado por los múltiples casos de corrupción que salpican a su partido, a su familia y a su entorno más cercano, ha acudido al Pontífice como quien busca un milagro que ni siquiera la fe puede conceder a quien ha gobernado contra España y contra los valores que representa la Iglesia.

Mientras el Papa habla de paz, dignidad humana, familia y atención a los más vulnerables desde una visión cristiana, Sánchez sigue impulsando políticas que atacan la vida, la soberanía nacional y la unidad de España.

Este nerviosismo no es casual. Sánchez llega a la cita con el Santo Padre acorralado: los registros de la UCO en Ferraz, los casos de presunta financiación irregular del PSOE, las investigaciones sobre su círculo íntimo y la creciente indignación social por una gestión que ha dividido a los españoles como nunca.

El sanchismo tiembla. Y con razón.

Para analizar este y otros temas de actualidad, Josué Cárdenas pasa revista a lo último del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’ este martes 9 de junio de 2026.