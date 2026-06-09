Soto Ivars se parte de risa al ver a Pedro Vallín tartamudear ante Ferreras por su foto con Leire Díez

Caen como moscas.

Y es que las cloacas del PSOE salpican a más de uno, y no solo a políticos.

Los lacayos mediáticos sometidos a la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son muchos. Algunos con mayor relevancia que otros, pero todos con un fervor por justificar lo injustificable y hacer cualquier contorsión dialéctica para exculpar de cualquier culpa al líder de los socialistas.

Es el caso del activista de extrema izquierda Pedro Vallín. El mismo del miserable tuit sobre la DANA —«Eres valenciano. Mete la cabeza en el váter y tira de la cadena. Se llama «dana doméstica». Lo vas a gozar»— que causó una oleada de indignación en las redes sociales, la repulsa incluso de políticos de izquierdas y le terminó costando el despido de La Vanguardia.

Su nombre ha resurgido porque, tras borrar su perfil de la red social X (antes Twitter), los usuarios sacaron a la luz su foto con la fontanera del PSOE, Leire Díez.

Qué momento televisivo. Ver asfixiarse a Pedro Vallín en directo cuando le plantan la foto con Leire Díez es una de las experiencias más placenteras que vas a tener. Y verlo a través de los ojos de Soto Ivars… más aún. Os pongo estos 5 minutos deliciosos. pic.twitter.com/37vjCjRwPK — El Equidistante (@elequidistante) June 8, 2026

Y Antonio Ferreras se la ha sacado en su programa, Al rojo vivo, cuando participaba el activista. La reacción y el intento de explicar su relación con la fontanera del PSOE parecen un sketch de humor. Y el escritor Juan Soto Ivars ha recogido el momento y se ha descojonado de Vallín.

«El cabrón de Ferreras le puso la foto a Pedro Vallín con Leire y yo nunca he visto a nadie tan nervioso (…) Es como si su cerebro estuviera diciendo: «Muéstrate resuelto, muéstrate diletante, muéstrate…». Como: «Tranquilo»».

Tras seguir disfrutando del esperpento del activista, Soto Ivars concluye que los nervios son un indicio de que esconde algo más: