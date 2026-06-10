Cristina Narbona pierde los nervios ante las preguntas de Bertrand Ndongo sobre Leire Díez: «Me estás acosando, voy a llamar a la Policía»

¡Menuda inventada!
Cristina Narbona, al estilo de su secretario general, Pedro Sánchez, quiso vender a todo aquel que pasase por ahí que estaba siendo víctima de un acoso y derribo por parte de nuestro compañero Bertrand Ndongo.
Pero nada más lejos de la realidad.
El reportero estrella de Periodista Digital, trabajando en los exteriores del Congreso de los Diputados, se topó con la parlamentaria socialista y raudo y veloz fue a preguntarle por sus palabras relativas a Leire Díez, la fontanera del PSOE.
Narbona, muy nerviosa, trató de esquivar al periodista paraetándose en una periodista de laSexta y empezó a desbarrar fingiendo un acoso que solo existió en su cabeza.
Así fue la escena que se produjo en la zona trasera del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo:
Bertrand Ndongo: «¿Cómo está usted, señora Narbona? ¿Cómo afronta usted todo lo que está pasando? Usted dijo que no conocía a Leire Díez, pero al final ha tenido todo tipo de relación con ella».
Cristina Narbona: «Yo siempre he dicho que la conocía».
Bertrand Ndongo: ¿Dijo que la conocía? ¿Y cuándo dijo que la conocía? Dijo que no había tenido ninguna relación con ella, pero ha salido una serie de whatsapp. Ustedes eran más bien amigas que otra cosa ¿No? Eran amigas ¿Cuándo va a dar el PSOE algún tipo de explicación?
Cristina Narbona: «No tengo nada que decir».
Bertrand Ndongo: «¿Cómo no va a tener nada que decir?»
Cristina Narbona: «Lo que tenga que decir se lo diré al juez Desde luego no voy a hacer ninguna declaración. Ninguna, por favor, déjame. No me acose».
Bertrand Ndongo: «Yo no le estoy acosando».
Cristina Narbona: «No me haga pedir a la policía».
Bertrand Ndongo: «¿Qué va a pedir a la policía?»
Cristina Narbona: «Hombre, a ver, está usted acosándome».
Bertrand Ndongo: «¿Cómo le estoy acosando? Es una pregunta para usted. Y la señorita Leire ha estado acosando a los jueces y a fiscales, financiado por Partido Socialista. Usted es la presidenta del PSOE».
Cristina Narbona: Y usted es un señor que persigue por la calle con un micrófono. Haga el favor, haga el favor de de acosarme No tengo nada que añadir en el sitio Lo que tenga que decir lo diré al juez ¿Comprende? O sea que por favor, no me venga acosando por la calle. No me venga acosando por la calle. ¿Usted no sabe que voy a declarar como testigo el día 10 de julio?
Bertrand Ndongo: «Claro, pero va a decir la verdad».
Cristina Narbona: «Siempre digo la verdad».
Bertrand Ndongo: «¿Y usted cree que el Partido Socialista Debería asumir algún tipo de responsabilidad Por lo menos por haber mentido a los ciudadanos Como conocen?
Cristina Narbona: «¡Por favor, haga el favor de dejarme caminar!»
Bertrand Ndongo: «Yo no le estoy tocando señora Narbona, yo estoy a un metro de usted. Simplemente la preocupación del ciudadano es ver como el Partido Socialista, una y otra vez miente al ciudadano. No conocían a Leire Díez, no conocían a nadie pero al final aparecen los whatsapp aparecen todo tipo de conversaciones Usted y Leire son muy amigas ¿verdad?
Cristina Narbona: «Dije que no voy a hacer ningún comentario más».
Bertrand Ndongo: «Pero, ¿se arrepiente de haber dicho que no conocía a Leire Díez?»
Cristina Narbona: «Perdone, jamás he dicho que no la conozca».
Bertrand Ndongo: «¡Ah! ¿la conoce? ¿Es amiga suya?»
Cristina Narbona: «¡Por supuesto, la conozco desde el año 17!»
Bertrand Ndongo: «¡Ah! ¿Sois amigas?»
Cristina Narbona: «Déjeme, por favor, déjeme».