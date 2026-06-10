P. S., Z. P. y el PSOE cuentan con una cloaca de 61 periodistas, según Leire

Las cloacas del PSOE no solo están en Ferraz y en Moncloa. También alcanzan a varios medios de comunicación a través de esos activistas que posan como periodistas, que se dedican a esparcir bulos, defender lo indefendible y, por si no fuera suficiente, a repartir carnés de periodistas.

En las conversaciones entre la «fontanera del PSOE», Leire Díez, y el abogado Jacobo Teijelo, este último le confiesa que ha pasado una información a su ejército de 61 periodistas y que ya había una docena interesada tras hablar con ellos. 61 nombres «habituales». Es decir, un pelotón que seguía órdenes de qué decir y que información publicaban.

Además, nombra a tres personas a las que había pasado la información: al ‘periodista’ Mateo Balín —que pulula por las tertulias de RTVE—, a un tal Yepes —que podría ser el excapitán de la UCO Juan Sánchez Yepes, presuntamente implicado en las cloacas— y a un tal Alcasser.

El programa de Horizonte de Iker Jiménez desveló anoche que había al menos 61 periodistas que colaboraban con las cloacas de Ferraz. ¿Quiénes pensáis que pueden ser? ¿Algo que decir, @mateobalin? pic.twitter.com/qKIHIvkCfH — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) June 10, 2026

El mensaje del abogado de Santos Cerdán es demoledor.

No porque no lo supiéramos.

Claro que sabemos y hemos denunciado a la «brunete pedrete», al Equipo de Opinión Sincronizada o a cualquier otro grupo con otro nombre.

Pero una cosa es saber que son unos palmeros con el estómago agradecido y otra, confirmar que son unos sicarios mediáticos que se alimentan de la basura y el fango de las cloacas para atacar y señalar a políticos, jueces y otros periodistas.

Una cosa es indignarse pensando que la ideología les podía más y otra, confirmar que se han prestado conscientemente a operaciones políticas para salvar a un Gobierno corrupto por cuatro duros.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este miércoles, 10 de junio, junto a la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro.