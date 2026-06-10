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EL MINISTRO DE TRANSPORTES NO CEJA EN SUS ATAQUES EN X CONTRA LOS MEDIOS Y PERIODISTAS NO AFINES

Teresa Gómez estalla ante la nueva catarata de insultos de Óscar Puente contra ‘The Objective’: «Le damos mucho por c*lo»

"Yo no soy de poner la otra mejilla, y menos ante personajes incivilizados que parecen salidos de una fauna propia de un gobierno convertido en un circo"

Óscar Puente y Teresa Gómez.
Óscar Puente y Teresa Gómez.
Archivado en: Álvaro Nieto | David Sánchez Pérez-Castejón | Gobierno de España | Miguel Ángel Gallardo | Nacho Abad | Óscar Puente | Periodismo | Periodismo Online | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Teresa Gómez

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Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno Sánchez, volvió a recrudecer su escalada de ataques contra aquellos medios que no le bailan el agua.

El político socialista reaccionó a una intervención de Teresa Gómez en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) en el que le detalló a Nacho Abad, su presentador, que Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura, mintió cuando dijo no saber que David Sánchez era el hermano del secretario general de la formación de Ferraz, amén de negar que tuviese buena relación con él:

El titular ministerial, y experto en meterse con todo bicho viviente en X, sacó a paseo su lengua más desatada y viperina contra la periodista de ‘The Objective’:

La periodista del medio dirigido por Álvaro Nieto no permitió el ataque del titular de Transportes:

Pero Óscar Puente, como siempre, a seguir metiendo porquería en el escenario en el que se siente más cómodo:

Teresa Gómez volvió a recordarle una obviedad al titular de Transportes:

Y Álvaro Nieto, director del medio, salió a respaldar a su periodista:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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