Teresa Gómez estalla ante la nueva catarata de insultos de Óscar Puente contra ‘The Objective’: «Le damos mucho por c*lo»

Mucho tiempo libre, demasiado.

Óscar Puente, ministro de Transportes del Gobierno Sánchez, volvió a recrudecer su escalada de ataques contra aquellos medios que no le bailan el agua.

El político socialista reaccionó a una intervención de Teresa Gómez en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) en el que le detalló a Nacho Abad, su presentador, que Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura, mintió cuando dijo no saber que David Sánchez era el hermano del secretario general de la formación de Ferraz, amén de negar que tuviese buena relación con él:

Sánchez mintió. Gallardo mintió. Las fotos demuestran que se vieron en Don Benito 4 días antes de crear la plaza del “hermanísimo”. Lo que negaban en los juzgados ahora tiene imágenes. Escándalo total. pic.twitter.com/pX7WZ4WHKE — 🇪🇸 ☆ 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐧(A) ☆ 🇪🇸 (@progrestonnnA) June 8, 2026

El titular ministerial, y experto en meterse con todo bicho viviente en X, sacó a paseo su lengua más desatada y viperina contra la periodista de ‘The Objective’:

Buleros sin fronteras https://t.co/KdjTxJCRAc — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 9, 2026

Utilizan una foto de 2014, para CALUMNIAR a una persona, diciendo que es de 2016 y que se produce 4 días antes de que saliera la plaza en la Diputación de Badajoz. Lejos de pedir disculpas por el bulo, se ponen chulos e insultan. https://t.co/dQZFA2Uvep — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 9, 2026

La periodista del medio dirigido por Álvaro Nieto no permitió el ataque del titular de Transportes:

Ahora que nos toca pagar la declaración de la renta, resulta aún más sangrante ver que nuestros impuestos van destinados a ministros cuya única función parece ser pasarse el día en @X insultando a los periodistas que auditan su gestión. Tergiversan, recortan y manipulan con tal… pic.twitter.com/s2y2DmMxIJ — Teresa Gómez (@teresagomezgp) June 9, 2026

Pero Óscar Puente, como siempre, a seguir metiendo porquería en el escenario en el que se siente más cómodo:

A mi me molesta mucho más que mis impuestos vayan a financiar el pseudomedio en el que tú juntas letras. Es cuestión de la perspectiva de cada uno. https://t.co/ySorPYIMU1 — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 9, 2026

Teresa Gómez volvió a recordarle una obviedad al titular de Transportes:

Cero euros recibimos del Gobierno. Cero subvenciones o ayudas hemos recibido. El cómputo global de la publicidad institucional de todas las CCAA, en su conjunto, es mucho menor de lo que percibe cualquier medio al que ustedes riegan con fondos públicos. La mayor parte de nuestros… pic.twitter.com/jDxz2cV81q — Teresa Gómez (@teresagomezgp) June 9, 2026

Y Álvaro Nieto, director del medio, salió a respaldar a su periodista: