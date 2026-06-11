BURBUJA

¡Alucinante! Sánchez y los suyos trincaron de la DANA

Archivado en: Periodismo Online

El apetito por los chanchullos es infinito en el Ejecutivo de Pedro Sánchez que está hasta la ceja de la corrupción. Y en La burbuja de este jueves, 11 de junio, analizamos la información de que presuntamente habrían trincado durante la DANA.

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