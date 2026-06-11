¡Alucinante! Sánchez y los suyos trincaron de la DANA

El apetito por los chanchullos es infinito en el Ejecutivo de Pedro Sánchez que está hasta la ceja de la corrupción. Y en La burbuja de este jueves, 11 de junio, analizamos la información de que presuntamente habrían trincado durante la DANA.
BURBUJA
El apetito por los chanchullos es infinito en el Ejecutivo de Pedro Sánchez que está hasta la ceja de la corrupción. Y en La burbuja de este jueves, 11 de junio, analizamos la información de que presuntamente habrían trincado durante la DANA.
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