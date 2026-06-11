Bronca en la calle de Bertrand Ndongo con la chula podemita que le echó del Congreso

Bertrand Ndongo se las ha visto de nuevo con la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal. La acólita de Yolanda Díaz es la responsable de la expulsión del reportero parlamentario tras afirmar que la agredió al hacerle preguntas a la salida del Parlamento.

La diputada de extrema izquierda afirmó que se siente satisfecha y cómoda por la retirada de la acreditación del reportero al señalar que la abordaba de forma «incorrecta», que la había «acosado», que le impidió el acceso al taxi y que «forcejeó» con ella.

Además, afirmó que había interpuesto una querella contra Ndongo por el incidente.

Por si fuera poco, también aseguró que otros compañeros periodistas se habían solidarizado con ella y habían solicitado la retirada de la acreditación. Ante esto, Ndongo afeó que 52 de ellos estén dentro de los ahora infames 61 periodistas «habituales» de las cloacas.

Al ser señalada por no ser una demócrata al vetar medios de comunicación, aseguró que ellos no quitan la palabra a nadie, pese a que no dan turno para preguntar a determinados medios.

«Usted no me respeta, me desprecia porque yo no pienso como usted. Usted me falta al respeto porque no pienso como usted».

Al reprocharle su apoyo a un Gobierno corrupto, la diputada de extrema izquierda matizó que era «presuntamente», dando carta libre a que el Ejecutivo siga haciendo y deshaciendo.

Pero la cosa fue escalando.

Vidal afirmó que Ndongo «no le paga el sueldo», pero la respuesta la desarmó: «De mis impuestos sale su sueldo».

Al verse retratada, pasó a la descalificación: