Los 61 de la cloaca de Sánchez se quitan la careta: el pasquín Público premia a su fiscal condenado

Lo decimos y lo repetimos: van con la picha afuera.

El martes por la noche trascendió en el programa Horizonte que las cloacas del PSOE, para proteger al «One» Pedro Sánchez, tenían contacto directo con 61 periodistas.

Un pelotón de activistas que posan como periodistas, que se dedican a esparcir bulos, defender lo indefendible y, por si no fuera suficiente, a repartir carnés de periodistas, todo ello a las órdenes de la fontanera del PSOE, Leire Díez, y del abogado Jacobo Teijelo.

Pero si el mensaje del abogado de Santos Cerdán es demoledor, peor es el cinismo de muchos de esos palmeros que conforman la «brunete pedrete».

Y no hace falta jugar al Cluedo para poder identificar a los sicarios mediáticos al servicio de Sánchez.

Muchos, además de ir de frente en las tertulias televisivas, donde se contorsionan hasta partirse la columna para defender lo indefendible y difundir los descabellados argumentarios que Ferraz y Moncloa les dictan, se prestan a humillaciones sacadas de otros tiempos.

A Sánchez y compañía no solo les basta la obediencia ciega, también requieren la humillación de sus lacayos. Quieren que sean sus bufones.

Y ayer presenciamos un esperpento que ilustra el extremo al que algunos pueden llegar por cuatro duros: el pasquín Público premia a su fiscal condenado, Álvaro García Ortiz, y, para más asco, da pábulo al ministro Óscar López para que acuse a los jueces de prevaricar por juzgar la corrupción del Ejecutivo. Bueno, a «algunos», como aclaró para evitar cualquier consecuencia legal.

En uno de los principales medios propagandísticos de Sánchez se encuentran «ilustres» nombres como Chema Crespo, Ana Pardo de Vera o María José Pintor, reconocidos por su objetividad, su moral y su respeto al código deontológico.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados en el «24×7» de este jueves, 11 de junio, junto a la influencer Marta García, más conocida como Ahorraconmarta.