Óscar López amenaza al Supremo en el esperpéntico acto de desagravio al inhabilitado Álvaro García Ortiz

Una ignominia sin parangón.

En un acto que muchos han calificado de esperpento judicial y político, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, arremetió directamente contra el Tribunal Supremo durante la entrega de los Premios Público 2026.

El momento culminante llegó al clausurar la gala en la que el diario ‘Público‘ entregó el premio ‘Personaje del Año‘ al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Alto Tribunal.

López, visiblemente combativo, no se mordió la lengua:

Yo voy a decirlo para que me entienda el Supremo, o algunos. Hay jueces que prevarican. No he dicho todos los jueces que prevarican. He dicho hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno. Para que me entienda. Desde luego, Álvaro ha utilizado una palabra con la que algunos no vamos a tragar nunca, y es el miedo. Miedo no. Y desde luego yo reivindico y quiero reivindicar en este acto, y os agradezco la oportunidad, Manuel, la separación de poderes. Y el Gobierno gobierna. Y el Parlamento legisla. Y la justicia hace justicia. Y la prensa, que es el cuarto poder, que no incluyó Montesquieu, controla también. Para eso está, para controlar el poder. Desde luego que sí. Pero la justicia no gobierna. Gobierna el Gobierno. Y gobierna gracias a los votos.

#PremiosPúblico2026 I Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado recibirá esta tarde el Premio Público al Personaje del Año 2026 pic.twitter.com/RbzOHPbV4H — Público (@publico_es) June 10, 2026

El Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación y multa por un delito de revelación de secretos, relacionado con la filtración de datos confidenciales sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Pese a esta condena firme, ‘Público’ decidió distinguirlo como ‘Personaje del Año’ en una ceremonia que reunió a otros galardonados en categorías como memoria histórica, activismo o periodismo.

En su discurso de agradecimiento, García Ortiz habló de «verdad, justicia y miedo», defendió que la justicia debe estar «al lado de la sociedad» y denunció el «miedo a una represalia de cualquier tipo», en clara alusión a su caso.