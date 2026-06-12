¡Descubrimos las identidades de tres de los 61 cloaqueros al servicio de Pedro Sánchez!

Se les cayó la careta.

En estos últimos ocho años ha habido periodistas que se han transformado en activistas ultras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Son capaces de aparecer en pantalla y justificar lo injustificable o de quedar en ridículo repitiendo argumentarios de Moncloa y Ferraz, pese a lo contradictorios que pueden ser, como ha ocurrido con la amnistía o los pactos con Bildu, Podemos, ERC y Junts, por mencionar algunos ejemplos.

La conversación entre la «fontanera del PSOE», Leire Díez, y el abogado Jacobo Teijelo desveló que las cloacas socialistas contaban con 61 periodistas «habituales» a los que nutrían con informaciones para impulsar sus operaciones políticas.

Aunque no tenemos dudas sobre muchos de los que conforman parte de ese pelotón, lo cierto es que ya han trascendido los nombres de tres miembros de este equipo que se dedica a esparcir fango y bulos, y a hacer todo aquello que critican de la prensa crítica.

Para sorpresa de nadie, el director de El Plural, Chema Garrido —el mismo del bulo de la bomba lapa—, es uno de los cloaqueros. Otro nombre que ha aparecido es el de Ángela Poves, redactora que pasó por elEconomista y El Español y que ahora trabaja en La Razón.

El tercer nombre que ha trascendido es el de José Manuel Romero, exsubdirector de El País y, actualmente, director adjunto de eldiario.es. Fue uno de los grandes defensores del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por una operación política contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Por supuesto, ya han salido algunos que, con toda probabilidad, aparecen en las libretas de Leire a decir que figurar en ellas no implica connivencia alguna, como Esther Palomera, o a dar explicaciones por fotos comprometedoras, como Pedro Vallín, que tartamudeó ante Antonio Ferreras.

La @estherpalomera ( mujer de firmes convicciones y muy leal a sus amos) podría incluso ser la fundadora del #ClubDeLos61 pic.twitter.com/eZ16QTIwFX — aljo maes (@aljomaes2010) June 10, 2026

No tenemos dudas de que se conocerá el resto de los nombres, y la pregunta es cuántos nos sorprenderán.

En el «24×7» de este viernes, 12 de junio, abordamos este y otros asuntos de actualidad.