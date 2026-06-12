Así son las facturas falsas de Ábalos al PSOE: comidas que nunca existieron y cantidades elevadas y clonadas sistemáticamente

Una jeta de campeonato.

Pero en el PSOE no pueden pasar como inocentes ante las prácticas de José Luis Ábalos.

La UCO detectó al menos 52 facturas sospechosas pagadas por el PSOE que, según los investigadores, fueron fabricadas ad hoc para justificar pagos a la trama vinculada al entonces ministro de Transportes y su asesor Koldo García.

Los documentos, ya remitidos al Tribunal de Cuentas, se sitúan en el centro de la investigación por presunta financiación irregular del partido que instruye la Audiencia Nacional. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que estos justificantes no corresponden a consumos reales, sino que fueron creados para dar apariencia legal a fondos de origen dudoso.

Uno de los patrones más llamativos es la repetición milimétrica de importes.

En enero de 2021, según cuenta ‘The Objective‘, la trama remitió al PSOE cinco facturas por comidas en el restaurante madrileño La Tragantía frecuentado habitualmente por Ábalos y Koldo). Todas ellas tenían el mismo importe exacto: 120 euros, sin variación de un solo céntimo.

Este fenómeno no fue aislado. Los agentes han agrupado 52 facturas con bloques enteros de cantidades redondas: 120, 300, 210 euros… Un escenario que los investigadores consideran estadísticamente imposible en el sector de la restauración, donde los consumos varían por bebidas, extras o número exacto de comensales.

Comidas ficticias de hasta 11 personas

Pero el fraude no se limitaba a inflar precios. Según testimonios recabados, muchas de estas facturas reflejaban comidas multitudinarias de 10 u 11 personas que jamás se produjeron. Koldo García era quien, presuntamente, ordenaba la elaboración de los tickets y facturas definitivas, dictando el número de comensales y los importes según las necesidades del momento.

Los establecimientos emitían documentos ad hoc, con sobrecostes artificiales, y al final de mes los enviaban agrupados al PSOE, alrededor de 3.000 euros mensuales por local en algunos casos. El restaurante ni siquiera ofrecía menús que cuadraran con las cantidades facturadas.

Para los investigadores, el fin era claro: dotar de cobertura contable a pagos que, en realidad, tendrían otra finalidad. Estas facturas forman parte de una línea de investigación más amplia sobre los movimientos económicos entre la trama Ábalos-Koldo y la sede de Ferraz.

El caso se enmarca en una causa declarada secreta por presunta financiación irregular, en la que ya se analizan pagos en efectivo y transferencias vinculadas a la época en que Ábalos era secretario de Organización del PSOE.