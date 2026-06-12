Soto Ivars se mofa de ‘El Jueves’ por la portada que lleva para ilustrar la corrupción en España

Implacable e impecable.

El columnista y escritor Juan Soto Ivars cargó con ironía contra la última portada de la revista ‘El Jueves‘, que pretendía denunciar la corrupción en España pero, según él, se quedó en un ejercicio de nostalgia selectiva y sesgo evidente.

En un reciente vídeo de su canal de YouTube, Soto Ivars analizó la portada y la calificó como «la muerte de la sátira política de izquierdas».

La revista ilustró el problema de la corrupción con figuras clásicas del PP como Francisco Correa (‘El Bigotes’), Esperanza Aguirre, José María Aznar, Luis Bárcenas y Iñaki Urdangarín, obviando los escándalos que salpican actualmente al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

«Todo muy actual», ironizó Soto Ivars con sorna, destacando que la portada llega «con una década de retraso y una venda en el ojo izquierdo».

Soto Ivars (@juansotoivars): «El Jueves ha hecho una portada que es la muerte sátira política de izquierdas: El Bigotes, Aguirre, Aznar, Bárcenas y Urdangarín» Todo muy actual https://t.co/0nRW7yp7M0 pic.twitter.com/6fNuFUWOwk — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) June 11, 2026

Y es que con todos los casos que acucian al entorno de Pedro Sánchez, solo salen en la portada Koldo García y José Luis Ábalos. Ni rastro del propio presidente del Ejecutivo socialcomunista ni de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, ni de Begoña Gómez ni de «súper» Santos Cerdán o de la ‘joya de la corona’, José Luis Rodríguez Zapatero.

Para el periodista, esta elección gráfica refleja cómo cierta izquierda satírica ha perdido fuelle y prefiere mirar hacia el pasado antes que enfrentar los casos que salpican al sanchismo, como las investigaciones en torno a Koldo, las cloacas o los contratos bajo sospecha.

Soto Ivars no dudó en señalar que ‘El Jueves’ «ya no es lo que era». Lo que antes era una publicación irreverente y transversal, capaz de burlarse de todos los bandos sin complejos, se ha convertido, a su juicio, en un medio predecible y alineado que ignora la corrupción cuando esta toca a sus afinidades políticas.