  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

LA PUBLICACIÓN SATÍRICA ECHA UN CAPOTE AL GOBIERNO SÁNCHEZ

Soto Ivars se mofa de ‘El Jueves’ por la portada que lleva para ilustrar la corrupción en España

"Es la muerte de la sátira política de izquierdas"

Juan Soto Ivars y la portada de &#039;El Jueves&#039;.
Juan Soto Ivars y la portada de 'El Jueves'.
Archivado en: Gobierno de España | José Luis Ábalos | José Luis Rodríguez Zapatero | Juan Soto Ivars | Koldo García | Pedro Sánchez | Periodismo | Periodismo Online | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Santos Cerdán

Más información

Soto Ivars se parte de risa al ver a Pedro Vallín tartamudear ante Ferreras por su foto con Leire Díez

Soto Ivars se parte de risa al ver a Pedro Vallín tartamudear ante Ferreras por su foto con Leire Díez

Implacable e impecable.

El columnista y escritor Juan Soto Ivars cargó con ironía contra la última portada de la revista ‘El Jueves‘, que pretendía denunciar la corrupción en España pero, según él, se quedó en un ejercicio de nostalgia selectiva y sesgo evidente.

En un reciente vídeo de su canal de YouTube, Soto Ivars analizó la portada y la calificó como «la muerte de la sátira política de izquierdas».

La revista ilustró el problema de la corrupción con figuras clásicas del PP como Francisco Correa (‘El Bigotes’), Esperanza Aguirre, José María Aznar, Luis Bárcenas y Iñaki Urdangarín, obviando los escándalos que salpican actualmente al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

«Todo muy actual», ironizó Soto Ivars con sorna, destacando que la portada llega «con una década de retraso y una venda en el ojo izquierdo».

Y es que con todos los casos que acucian al entorno de Pedro Sánchez, solo salen en la portada Koldo García y José Luis Ábalos. Ni rastro del propio presidente del Ejecutivo socialcomunista ni de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, ni de Begoña Gómez ni de «súper» Santos Cerdán o de la ‘joya de la corona’, José Luis Rodríguez Zapatero.

Para el periodista, esta elección gráfica refleja cómo cierta izquierda satírica ha perdido fuelle y prefiere mirar hacia el pasado antes que enfrentar los casos que salpican al sanchismo, como las investigaciones en torno a Koldo, las cloacas o los contratos bajo sospecha.

Soto Ivars no dudó en señalar que ‘El Jueves’ «ya no es lo que era». Lo que antes era una publicación irreverente y transversal, capaz de burlarse de todos los bandos sin complejos, se ha convertido, a su juicio, en un medio predecible y alineado que ignora la corrupción cuando esta toca a sus afinidades políticas.

SUPERCHOLLOS

DESCUENTOS SUPERIORES AL 60%

Una agrupación de miles de ofertas increibles. Nuestro catalogador automático
te facilita el encontrar las mejores oportunidades de una amplia selección de tiendas online

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]