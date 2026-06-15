'LA BURBUJA'

Begoña Gómez comparece ante el juez y se juega la cárcel

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Begoña y ZP, camino de la cárcel, y ni los 61 de la Moncloaca podrán salvar a Sánchez y a sus compinches

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‘La Burbuja’ de este lunes 15 de junio es de una importancia capital.

La mujer del presidente Sánchez, Begoña Gómez, tiene que personarse en los juzgados de Plaza de Castilla a las 18.00 de este lunes como requisito del juez Peinado que instruye el caso. Son cuatro los delitos que se le imputan a la mujer que duerme con el presidente del Gobierno en algo que no tiene precedentes.

Parece altamente complejo que el juez tome alguna determinación en esta ocasión, pero la posibilidad de que le sea retirado el pasaporte a la primera dama, está ahí. Y al fondo de todo, el banquillo, y la cárcel. ¿Quién sabe?

Todo esto y mucho más en ‘La Burbuja’ de la mano de los mejores analistas.

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