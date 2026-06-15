Begoña y ZP, camino de la cárcel, y ni los 61 de la Moncloaca podrán salvar a Sánchez y a sus compinches

Pedro Sánchez está fuera de quicio.

El líder del PSOE inicia otra semana nefasta, afectado por los casos de corrupción que implican a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo. Particularmente sangrante es el caso de su esposa, Begoña Gómez, que debe acudir hoy a los tribunales y cuyo caso probablemente vaya a juicio.

Tras conocerse la imputación de su mujer, el «enamorado» Sánchez publicó una carta abierta, se tomó cinco días de «reflexión» y reapareció con una declaración en la que dejó amenazas veladas a los jueces y medios críticos. Hoy sabemos que este hecho fue el «pistoletazo» de salida de la cloaca de Moncloa y Ferraz.

Dos años después, la situación ha traspasado cualquier límite imaginado. No es solo su mujer. Su hermanísimo, David Sánchez; sus hombres de confianza y fundamentales en su toma del PSOE y «asalto» a La Moncloa, Santos Cerdán y José Luis Ábalos; y hasta su gurú político y espiritual —tras rescatarlo del ostracismo al que lo había condenado—, José Luis Rodríguez Zapatero, están imputados y con muchas probabilidades de ser condenados y pasar una temporada en prisión.

A ellos se les suma una plétora de «personajes», como Leire Díez, Koldo García, la Paqui, a los que se suman hasta prostitutas y actrices porno en once tramas de corrupción socialista que se superponen e implican a tantas personas que dejan claro que el sanchismo ha transformado al PSOE en una presunta organización criminal.

Y todo con la inestimable ayuda de activistas que posan como periodistas. Sabemos que, al menos, hay 61 «habituales» de las cloacas socialistas que difundían información y el relato que les trasladaban para proteger al Gobierno y, en especial, a Pedro Sánchez.

Lo cierto es que Begoña y ZP tienen todas las papeletas para terminar en prisión y ni los 61 de la «Moncloaca» podrán salvar a Sánchez y a sus compinches.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este lunes, 15 de junio, junto al periodista Xavier Horcajo.