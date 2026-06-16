Sánchez fracasa y su semana se pone más negra: Begoña procesada y Zapatero en capilla

Pedro Sánchez no da pie con bola y sus triquiñuelas no solo fracasan, sino que se le están volviendo en contra.

Los casos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo del marido de Begoña no dejan de dar dolores de cabeza. Y los golpes siguen cayendo sin cesar.

Hoy mismo, su gurú, José Luis Rodríguez Zapatero, intentó posponer nuevamente su declaración sobre las joyas encontradas en su despacho y valoradas en más de un millón de euros sin que haya dado razón de su procedencia. Pero todo apunta a algo muy oscuro.

Además, su esposa, Begoña Gómez, está a la espera de saber qué decisión tomará el juez Peinado sobre su caso: si será procesada y si dictará medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, o establecerá comparecencias periódicas, teniendo la mujer de Sánchez que ir a firmar al juzgado cada cierto número de días.

A ello hay que sumar la sentencia del «caso mascarillas», que involucra a Ábalos, Koldo y Aldama. Esa sentencia puede desencadenar un efecto dominó, en especial si Aldama obtiene una pena todavía más reducida, porque puede incentivar a otros ‘Aldamas’ a hablar, como Julito Martínez o Leire Díez.

Para más inri, su hermano también está a la espera de sentencia.

Y, mientras tanto, el caso de las cloacas del PSOE sigue hundiendo en el fango a Moncloa, a Ferraz y a sus 61 «periodistas habituales».

Para huir de todos estos asuntos, aparte de los relatos surrealistas que avanzan desde la «brunete pedrete», Sánchez está desplegando distintas estrategias que buscan, por un lado, tensionar todavía más el ambiente —siguiendo la estela de Zapatero— y, por otro, impulsar reformas y maniobrar por detrás.

Sin embargo, las jugarretas del marido de Begoña están fracasando y su futuro pinta muy mal.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ’24×7′ de este martes, 16 de junio, junto a la subdirectora de Es la Mañana de Federico, Rosana Laviada.