Isabel Durán deja boquiaberto a Rojo con los detalles del pucherazo que planea Sánchez

Isabel Durán Doussinague (Madrid, 1965) es periodista y escritora.
Licenciada en Periodismo en el CEU y posgraduada en Estudios Internacionales por la SEI, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en Política Europea por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas.
Ha trabajado y colaborado en diversos medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, como Libertad Digital, Editmedia TV, Tiempo, Diario 16, ABC, COPE, Radio España, Onda Cero o TVE. Además, presentó los programas Más claro agua y Sin rodeos en 13TV; La Espuela en Radio Intereconomía; y DBT en Canal Nou, entre otros.
En su faceta como escritora es coautora de ocho libros, como Los secretos del poder (Temas de Hoy, 1994), ETA: El saqueo de Euskadi (Planeta, 2002) o La gran revancha (Temas de Hoy, 2006).
Visita el plató de Periodista Digital para protagonizar Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.
En una interesante conversación, ha reflexionado acerca de diversos temas de actualidad política y ha advertido sobre las posibles triquiñuelas que puede implementar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para permanecer en la Moncloa:
«En el periodismo hay mucha gente con mente pequeña y ego muy grande; en el mundo tecnológico es al revés»
«Estuve un tiempo ‘perdida’ investigando sobre temas de inteligencia artificial y el efecto de las redes sociales en los jóvenes»
«En Malas Lenguas estuve una sola vez, no volví porque eran unos jetas»
«Me dejaron de llamar de TVE porque destapé el pufo de los DNI digitales implementado por el Gobierno de Sánchez»
«Lo que hizo el Gobierno de Sánchez no tiene parangón en el mundo; pedir que se pueda votar sin garantías»
«Con el DNI digital de Sánchez, es más fácil meter un voto falso que copiarse en el colegio»
«En 2024 se produjo el mayor robo de datos en la DGT: gente que vota, con sus direcciones y DNI»
«El Gobierno engaña a la Junta Electoral y nadie se ha querellado»
«¿Cómo llega Sánchez al PSOE? Los mensajes de Koldo son contundentes»
«Sánchez no tiene reparos morales para conseguir sus objetivos»
«Sánchez ha hecho tongo con la ley de nietos: la ha abierto a toda la emigración española desde el siglo XIX»
«En la ley de nietos hay una casilla, inventada por Albares, en la que por defecto pone Madrid como lugar de origen»
«El impacto en el censo de la ley de nietos hace que los números absurdos del CIS de Tezanos cuadren»
«Si Sánchez gana, se va a ‘cepillar’ a Junts»
«Cuando descubrí lo del DNI digital, el único partido que hizo caso fue el PP»
«Quiero que salga la lista de los 61 cloaqueros de Moncloa; aunque me imagino varios nombres»
«El periodismo de investigación es maravilloso; destapar estos escándalos ayuda al país»
«En los últimos años ha habido un florecer del periodismo independiente, especialmente el de investigación»
«La ingratitud es el peor ‘pecado’ de los políticos; incluso entre ellos»
«La gran mayoría de los políticos creen que están por encima de los demás, simplemente por ser políticos»