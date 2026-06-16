Isabel Durán deja boquiaberto a Rojo con los detalles del pucherazo que planea Sánchez

Isabel Durán Doussinague (Madrid, 1965) es periodista y escritora.

Licenciada en Periodismo en el CEU y posgraduada en Estudios Internacionales por la SEI, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en Política Europea por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas.

Ha trabajado y colaborado en diversos medios de comunicación, tanto audiovisuales como escritos, como Libertad Digital, Editmedia TV, Tiempo, Diario 16, ABC, COPE, Radio España, Onda Cero o TVE. Además, presentó los programas Más claro agua y Sin rodeos en 13TV; La Espuela en Radio Intereconomía; y DBT en Canal Nou, entre otros.

En su faceta como escritora es coautora de ocho libros, como Los secretos del poder (Temas de Hoy, 1994), ETA: El saqueo de Euskadi (Planeta, 2002) o La gran revancha (Temas de Hoy, 2006).

Visita el plató de Periodista Digital para protagonizar Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En una interesante conversación, ha reflexionado acerca de diversos temas de actualidad política y ha advertido sobre las posibles triquiñuelas que puede implementar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para permanecer en la Moncloa: