¡Junts rompe el Gobierno! Se le acaba el tiempo a Sánchez

Junts ha presentado este martes 16 de junio de 2026 una enmienda a una moción del PP en el Congreso de los Diputados para instar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas. Firmada por la portavoz Míriam Nogueras y el diputado Josep Maria Cruset, la iniciativa se justifica por la “extrema debilidad” del Ejecutivo tras la ruptura del acuerdo con el partido independentista. Con esta acción, Junts eleva la presión sobre Sánchez y obliga a los grupos parlamentarios a posicionarse claramente sobre el adelanto electoral.

La enmienda se enmarca en la estrategia de Junts de pasar a una oposición dura tras romper con el PSOE. Los de Carles Puigdemont argumentan que el Gobierno carece de mayoría estable y de capacidad para sacar adelante sus proyectos, por lo que la mejor salida es que Sánchez ejerza su prerrogativa constitucional y disuelva las Cortes. Aunque la iniciativa tiene carácter político y no vinculante, busca evidenciar el aislamiento del Ejecutivo y forzar un debate público sobre la continuidad de la legislatura.

La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha inadmitido tanto la enmienda de Junts como la del PP alegando que se trata de una cuestión reservada al presidente del Gobierno. A pesar del veto, el movimiento de Junts ha generado un fuerte impacto político y ha reactivado las especulaciones sobre un posible adelanto electoral.

Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas aborda en una nueva edición de ‘La Burbuja’ la actualidad del momento.