Zapatero miente ante el juez y se juega la cárcel

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero compareció este miércoles 17 de junio ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, en una jornada histórica: es el primer presidente de la democracia que declara como investigado en una causa penal de esta envergadura.

Según fuentes presentes en la declaración y los indicios acumulados en el sumario del caso Plus Ultra, Zapatero habría incurrido en contradicciones graves que la acusación popular y parte de la investigación interpretan como falsedades, lo que eleva el riesgo de que el magistrado adopte medidas cautelares severas, incluida la prisión provisional.

Durante su comparecencia, Zapatero habría negado de forma rotunda cualquier gestión o influencia en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Sin embargo, el auto de imputación del juez Calama y las pruebas incorporadas (interceptaciones telefónicas, correos, movimientos económicos y el volcado del teléfono de un exdirectivo de la compañía facilitado por EE.UU.) sitúan al exdirigente socialista en el centro de una presunta trama de tráfico de influencias y organización criminal.

«Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra», habría insistido Zapatero. Pero las conversaciones interceptadas entre los dueños de la aerolínea mencionan explícitamente «pedir ayuda a Zapatero» y sugieren compensaciones económicas por esas gestiones.

Además, su despacho en Ferraz aparece como epicentro de operaciones internacionales vinculadas a la trama, con pagos millonarios a su entorno, incluidas sus hijas a través de una empresa de comunicación.

La acusación popular Iustitia Europa ya había anunciado que solicitaría prisión provisional por riesgo de fuga, dada la red de contactos internacionales del expresidente. Tras la declaración, la Fiscalía también ha pedido medidas cautelares como la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas.

A la causa principal se suman las joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros halladas en un registro en el despacho de Zapatero. El expresidente debe justificar su procedencia y el pago de impuestos correspondientes. De no hacerlo, se enfrenta a delitos fiscales agravados, contrabando y blanqueo, con penas que pueden superar los 6-10 años de prisión en total sumando ambas líneas de investigación.

Zapatero ha pedido tiempo adicional para acreditar el origen de estas piezas, pero las fuentes judiciales consultadas por Periodista Digital indican que su versión presenta lagunas importantes y contradice parte de la documentación ya incorporada.

Para hablar de este y otros temas estarán con Josué Cárdenas este 17 de junio de 2026 en ‘La Burbuja’: Jimena Zabala, abogada; Juan Velarde, redactor de Periodista Digital; Lucho, patriota de Ferraz y Javier Pérez Roldán, abogado de HazteOir.