Zapatero será compañero de celda de Ábalos y ya le preparan la cama a Sánchez

Sabe que es culpable.

Y que será condenado.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está tan acorralado que, en su declaración ante el juez en el día de hoy, solo responderá a las preguntas de su abogado para no salirse del guion. Sin embargo, los indicios son demasiados y cada vez salen más datos sobre su meteórico aumento de patrimonio.

Un tema elemental es el de las joyas. Sigue sin justificar su origen ni aportar ningún elemento sobre su fabricación o su trazabilidad fiscal. Ha sido incapaz de aportar facturas, documentación aduanera o justificantes para afirmar que no hubo ni defraudación tributaria, ni entrada irregular de bienes en territorio español ni blanqueo de capitales.

Sin embargo, pese a lo escandaloso, el asunto de las joyas puede terminar siendo algo «menor» en comparación con el cuadro completo, porque apenas estaríamos ante la punta del iceberg de los opacos negocios que rodean al faro moral de la izquierda.

El gurú de Pedro Sánchez corre un auténtico riesgo de ingresar en prisión hoy mismo por riesgo de fuga, acentuado por sus amistades con dictadores de Cuba, China, Nicaragua o Venezuela y por el hecho de que muchos de sus negocios y los de sus hijas están fuera de nuestras fronteras.

Pese a que es algo inédito ver a un expresidente del Gobierno sentado en el banquillo teniendo que responder a acusaciones de corrupción, existen antecedentes de prisión preventiva en casos similares, como el de Jordi Pujol.

Y la «Zeja» tiene todas las papeletas para sumarse al creciente número de socialistas en Soto del Real.

Estamos muy seguros de que Zapatero será compañero de celda de José Luis Ábalos y de que ya le preparan la cama a Pedro Sánchez.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este miércoles, 17 de junio, junto al abogado Fernando Fanego.