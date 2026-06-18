El juez no se cree a Zapatero, que prepara ya el pijama para ingresar en Soto del Real

Salió peor de lo que entró.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra cada vez más acorralado por sus opacos negocios, que van más allá de las famosas y faraónicas joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho.

La cosa pinta tan mal que hasta gran parte de la izquierda política y mediática ha salido a desmarcarse del gurú de Pedro Sánchez.

La Zeja no logró engañar al juez en la que era la primera declaración como acusado de un expresidente del Gobierno ante los juzgados.

Las explicaciones mínimas, las versiones llenas de huecos y el hecho de que se limitara a repetir el guion que le escribió su abogado durante tres horas hicieron que el magistrado Calama no se creyera nada de lo que manifestó el socialista y señalara que «no ha logrado desvirtuar los indicios razonables de criminalidad».

Pese a que el juez no apoyó la petición, tanto de la Fiscalía como de las acusaciones populares, de retirarle el pasaporte ante el riesgo de fuga, alegando la «visibilidad pública» del acusado, el vacío ético, moral y judicial en el que se encuentra ZP es muy profundo.

Incluso aunque haya anunciado que pedirá declarar en «los próximos días» para aportar documentación sobre las joyas, esos documentos pierden peso porque fue incapaz de ofrecer una versión creíble sobre su origen.

Su falta de colaboración con la Justicia, su estrategia de defensa —más propia de esos delincuentes que se saben culpables— de no responder ni a fiscalía ni a las acusaciones y el lamentable comunicado emitido tras su declaración han hecho que solo unos pocos sigan creyendo en él.

Su capital político está acabado. Incluso, Sánchez se «olvidó» de él en el Congreso.

La cosa huele a podrido.

Y el expresidente prepara ya el pijama para ingresar en Soto del Real.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este jueves, 18 de junio, junto al adjunto al director de OkDiario, Luis Balcarce.