¡Fallo en Matrix! Fernando Garea hunde a Zapatero por sus joyas con las palabras de su propio portavoz

Son tan cutres que sus mentiras no duran ni 24 horas.

El futuro judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es cada vez más oscuro. Tras declarar ayer en los juzgados sobre el caso Plus Ultra, la cosa no ha hecho más que empeorar para el gurú de Pedro Sánchez.

Y es que el juez, pese a no imponerle ninguna medida cautelar, sí dejó por escrito que no le creía nada. Para completar el cuadro, hace unas horas se conoció que tanto sus hijas, Alba y Laura, como su secretaria, Gertrudis Alcácer, han sido imputadas en la causa.

En cuanto al espinoso tema de las faraónicas joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho, el socialista no quiso dar explicaciones. Sin embargo, desde su entorno se empezó a filtrar información a los medios palmeros sobre el supuesto origen del «tesoro», del que Zapatero es incapaz de decir de dónde salió.

Resulta ahora que las joyas, tasadas en más de 1,3 millones de euros, se las habría regalado el rey Abdalá en Madrid en 2007, durante una visita del mandatario saudí a La Moncloa.

Un relato que le facilitaría la vida y eliminaría la acusación de contrabando, porque el responsable de introducirlas en el país sería otra persona: alguien que, casualmente, ya ha fallecido y respecto de quien, por la fecha de los hechos, solo cabría hablar de prescripción.

Pero esta versión hace aguas por todos lados. En primer lugar, porque las joyas no figuran como un regalo en el listado de presentes recibidos durante su etapa como mandatario.

Pero es que, de ser cierta, surge la duda de porqué ni lo contó desde el principio ni tampoco se lo dijo al juez Calama. Además, hay más lagunas: de haberse entregado durante aquella visita, alguien tuvo que verlo; múltiples personas presentes, como traductores, trabajadores de La Moncloa o los acompañantes del rey Abdalá. También existirían fotografías del momento, porque son joyas que llaman la atención.

Para poner el clavo en el ataúd de esta versión, que lo único que hace es empeorar la imagen del socialista, a Nacho Abad -que dedicó su editorial al asunto- se ha sumado el periodista Fernando Garea, que ha recordado las palabras del portavoz de Zapatero, Luis Arroyo.

Cuando estalló el asunto, además de afirmar que el expresidente le trasladó que aquellas joyas valían entre 30.000 y 50.000 euros, también sostuvo que su origen nada tenía que ver con Arabia Saudí. Las palabras del presidente del Ateneo fueron meridianas:

«Esas joyas proceden de regalos y de herencia, tanto de la madre de Sonsoles —esposa del presidente— como del propio presidente, de la madre del presidente. Y también de alguna tía (…). Lo del país árabe me lo ha confirmado el presidente; bueno, no del país árabe, de Arabia Saudí, se dice. Yo le pregunté y me dijo: “No hay nada de Arabia Saudí”».

Tras rescatar las palabras de Arroyo en Al rojo vivo, Garea ha cargado tanto contra Zapatero como contra el propio portavoz del socialista:

«Recordemos que ZP, a través de su “portavoz autorizado discontinuo”, desmintió hace días que las joyas fueran un regalo de Arabia. Ahora la versión de los “amigos del entorno” de ZP es que sí son un regalo de Arabia. Deberían aclararse».