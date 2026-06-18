Las hijas y la secretaria de Zapatero: ¡IMPUTADAS!

No por esperado deja de sorprender.

Las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero han sido imputadas por verse salpicadas por los opacos negocios de su padre. Si bien el registro de la sospechosa empresa de las hijas del expresidente hacía previsible la medida, lo cierto es que no deja de provocar estupor. Para mayor vergüenza, el faro moral de la izquierda ha arrastrado, además, a su secretaria, Gertru, que también tendrá que declarar como investigada en la causa.

En La burbuja de este jueves, 18 de junio, analizamos lo que esto implica y el futuro judicial de la familia Zapatero.