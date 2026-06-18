Manuel Llamas incendia el plató con una advertencia sobre Pedro Sánchez que sorprende a Rojo

Manuel Llamas (Viñuela, Málaga, 1959) es periodista y analista económico.
Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, también cuenta con un Máster en Periodismo de El Mundo y un Máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos.
En su vida profesional, ha trabajado y colaborado con diversos medios, como Expansión, Libre Mercado o The Objective. También fue jefe de gabinete y viceconsejero en la Comunidad de Madrid.
Actualmente es director de La Trinchera de Llamas, en EsRadio, y de Economía en Llamas, en ViOne Media.
Visita el plató de Periodista Digital para presentar su último libro, Socialismo, la ruina de España, en Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.
Durante la conversación, han reflexionado sobre la situación política y económica de España, así como sobre los casos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez:
«El socialismo es la ruina de España y del mundo: allí donde se aplica, fracasa».
«El comunismo siempre acaba en miseria, pobreza, represión y muerte».
«El Gobierno de Zapatero marca el declive de España que vivimos hoy».
«ZP pacta y negocia con ETA, aplicó los mayores recortes y dejó al país al borde de la quiebra».
«Durante años, Zapatero estuvo «apartado» del PSOE hasta que lo recuperó Sánchez».
«El Gobierno de Rajoy fue la gran oportunidad perdida».
«El Gobierno de Sánchez es el que más ha subido los impuestos; somos más pobres que en 2018».
«El PIB crece por el aumento de la población, pero la renta per cápita sigue estancada».
«Sánchez es capaz de un pucherazo; ya lo intentó en el PSOE».
«Sánchez puede insistir en la conspiración y plantear un referéndum, unas elecciones plebiscitarias».
«Feijóo sería mejor presidente que líder de la oposición; es un buen gestor».
«Si hay un Gobierno PP-VOX, la izquierda va a incendiar las calles».
«No hay que gastar más, sino mejor: hay que eliminar partidas de subvenciones y chiringuitos políticos».
«Zapatero acabará en la cárcel».
«Sánchez usó los días de reflexión para lanzar un plan para atacar a la justicia y a los medios».
«Sánchez va a ser llamado como testigo, pero no descarto la imputación».
«La izquierda paga bien, por eso hay tantos voceros sanchistas».
«Soy pesimista a corto plazo, pero, a medio plazo, creo que mejoraremos».