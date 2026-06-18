Manuel Llamas incendia el plató con una advertencia sobre Pedro Sánchez que sorprende a Rojo

Manuel Llamas (Viñuela, Málaga, 1959) es periodista y analista económico.

Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela, también cuenta con un Máster en Periodismo de El Mundo y un Máster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos.

En su vida profesional, ha trabajado y colaborado con diversos medios, como Expansión, Libre Mercado o The Objective. También fue jefe de gabinete y viceconsejero en la Comunidad de Madrid.

Actualmente es director de La Trinchera de Llamas, en EsRadio, y de Economía en Llamas, en ViOne Media.

Visita el plató de Periodista Digital para presentar su último libro, Socialismo, la ruina de España, en Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

Durante la conversación, han reflexionado sobre la situación política y económica de España, así como sobre los casos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez: