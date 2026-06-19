Algo oscuro tienen las hijas de Zapatero cuando Pedrojota y Marhuenda contrataron sus servicios

La cosa huele que apesta.

El caso Zapatero sigue complicándose al verse expuestos los opacos negocios que rodean la actividad del gurú de Pedro Sánchez.

No son solo las joyas tasadas en 1,3 millones de euros por peritos independientes o el pringoso rescate de la aerolínea chavista Plus Ultra.

Las «andanzas» —parafraseando a Sánchez cuando hizo referencia a la fontanera del PSOE— del faro moral de la izquierda despiertan más dudas que certezas. Y la falta de explicaciones públicas y ante el juez, como se desprende de los audios de su comparecencia que trascendieron ayer, solo contribuye a que pensemos lo peor.

Y aquí la cosa toma un cariz más grave, porque la Zeja habría incluido a sus hijas en sus maniobras.

La empresa de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, Whathefav, habría sido un «vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas» de la trama y, tras la declaración del expresidente en los juzgados, han sido imputadas en la causa que protagoniza su padre.

Casualmente, el grueso de la facturación de la agencia de publicidad —más de la mitad— entre 2020 y 2024 corresponde a las empresas clave en la trama del caso Plus Ultra.

Pero no han sido los únicos relacionados con la firma de marketing.

Es llamativo que varios medios de comunicación en España —El Español, de Pedrojota; La Razón, de Francisco Marhuenda; y elPlural, de José María Garrido— contrataran a la «afamada» agencia.

La pregunta es qué razón les llevó a contratar a una empresa desconocida que «maquetaba» informes por 240.000 euros o que cobraba 10.000 euros por cada segundo de sus vídeos.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este viernes, 19 de junio, junto al presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, y al subinspector de la Policía Nacional, Alfredo Perdiguero.