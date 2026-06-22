Ayuso atiza con fuerza a Sánchez tras la condena de Ábalos y Koldo: «¿No es suficiente?»

Hoy se ha conocido la sentencia del caso Mascarillas contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.

Las penas son contundentes para los dos primeros: 24 años y medio para quien fuera el hombre de confianza de Pedro Sánchez y 19 para quien el marido de Begoña definiera como un «militante socialista ejemplar».

Por contra, el «nexo corruptor» se lleva solo cuatro años y medio, pero no pisará la prisión por haber colaborado con la Justicia, entregando pruebas sobre los chanchullos de las tramas de corrupción socialista.

La caída del arquitecto de la vuelta al poder dentro del PSOE y del ascenso a la Moncloa de Pedro Sánchez no tiene parangón en la historia de España. Y las reacciones no iban a tardar.

Una de las primeras en reflexionar sobre el asunto ha sido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La popular ha publicado su opinión desde su perfil en X y ha sido contundente en su mensaje: el presidente del Gobierno tiene que convocar elecciones ya mismo:

«Si eres el 1, secretario general del PSOE, y condenan a tu 2, secretario de Organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba… Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio… ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?».