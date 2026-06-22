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Ayuso atiza con fuerza a Sánchez tras la condena de Ábalos y Koldo: «¿No es suficiente?»

La popular no se corta ni un poco tras conocerse la sentencia del caso mascarillas

Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez
Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez
Archivado en: Isabel Díaz Ayuso | Pedro Sánchez | Periodismo Online

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Ábalos, Koldo y Aldama, en el juicio en el Supremo.

¡Sentencia ejemplar! El Supremo mete 24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo y Aldama se libra

Ábalos y Koldo en prisión, Aldama en la calle y Sánchez camino de Soto del Real

Ábalos y Koldo en prisión, Aldama en la calle y Sánchez camino de Soto del Real

Hoy se ha conocido la sentencia del caso Mascarillas contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.

Las penas son contundentes para los dos primeros: 24 años y medio para quien fuera el hombre de confianza de Pedro Sánchez y 19 para quien el marido de Begoña definiera como un «militante socialista ejemplar».

Por contra, el «nexo corruptor» se lleva solo cuatro años y medio, pero no pisará la prisión por haber colaborado con la Justicia, entregando pruebas sobre los chanchullos de las tramas de corrupción socialista.

La caída del arquitecto de la vuelta al poder dentro del PSOE y del ascenso a la Moncloa de Pedro Sánchez no tiene parangón en la historia de España. Y las reacciones no iban a tardar.

Una de las primeras en reflexionar sobre el asunto ha sido la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La popular ha publicado su opinión desde su perfil en X y ha sido contundente en su mensaje: el presidente del Gobierno tiene que convocar elecciones ya mismo:

«Si eres el 1, secretario general del PSOE, y condenan a tu 2, secretario de Organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba…

Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio…

¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?».

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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