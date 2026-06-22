'LA BURBUJA'

Ábalos 24 años… y el yerno del proxeneta, ¡temblando!

Archivado en: Periodismo Online

La jornada en la que el Tribunal Supremo llamó al orden a los abogados de Ábalos, Koldo y Aldama, fue sin duda un día singular.

Un día, por otra parte, de Justicia con los españoles. ¡Ya era hora! Y los que quedan por venir.

No cabe duda de que tanto la sentencia ejemplar como el caso de Aldama librándose de entrar en prisión por colaborar con la Justicia, ha puesto tremendamente nerviosos a todos los socialistas. Y es que ya saben lo que pueden hacer el resto de elementos periféricos imputados en jugosas causas de mangantes socialistas…

En ‘La Burbuja’ de hoy vamos con todo esto y mucho más.

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