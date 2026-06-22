'24X7'

Ábalos y Koldo en prisión, Aldama en la calle y Sánchez camino de Soto del Real

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Vergüenza absoluta: Perelló y el CGPJ ceden a la presión de Sánchez e inician el proceso para expedientar al juez Peinado por Begoña

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Alfonso Rojo: “Claro que los escoltas de Begoña pueden ayudarla a huir, como dice el juez Peinado”

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El calvario judicial de Pedro Sánchez se agudiza.

Y solo empeorará.

Begoña Gómez irá a juicio tras el fin de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado. El auto del magistrado, emitido este fin de semana, ha desatado la furia del líder del PSOE, que ha movilizado toda la artillería de Moncloa y Ferraz para intentar derribar al jurista.

La última ha sido hoy: el CGPJ, en un vergonzoso y preocupante precedente, ha cedido a la presión del sanchismo político y mediático, iniciando el procedimiento para abrirle un expediente.

Sin embargo, esto no evitará que la mujer de Sánchez termine en el banquillo.

Por si fuera poco, la sentencia del caso mascarillas acaba de salir. El primer clavo en el ataúd político del ‘One’.

El Supremo condena a Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al comisionista Víctor de Aldama a cuatro años y medio.

La diferencia en las penas que hacen que el empresario vaya a pasar poco tiempo en prisión es muy sencilla: ha colaborado con la Justicia y ha entregado pruebas.

Esta pena leve podría generar un efecto dominó y hacer que Julito Martínez cambie de opinión y hunda a ZP, o que Leire Díez entregue todo lo que tiene y haga caer a medio PSOE.

Mientras tanto, Sánchez saca su peor cara, movilizando toda la artillería de Moncloa y Ferraz, así como sus terminales mediáticas, para acabar con la Justicia y poder salvar a Begoña.

Alfonso Rojo aborda este y otros temas de actualidad en el «24×7» de este lunes, 22 de junio, junto al periodista Graciano Palomo.

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