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TRAS CONOCER LA SENTENCIA

El ‘recado’ de Aldama a Julito Martínez y a Leire Díez desata el pánico en Moncloa y Ferraz

El comisionista de la trama socialista conocida como el caso Koldo reacciona a la resolución del Supremo

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El comisionista de la trama socialista conocida como el caso Koldo ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a 19 años a su asesor, Koldo García, que da nombre a la trama, y le asigna a él una pena de 4 años, aunque no entrará en prisión por su colaboración con la Justicia.

El expresidente del Zamora, en sus primeras palabras, ha enviado un mensaje a los demás señalados en otras tramas de corrupción que implican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez, con especial atención a ‘Julito’ Martínez y a Leire Díez, conocidos como los ‘aldamas’ de otros escándalos que señalan a miembros socialistas. Martínez en el caso Zapatero y, en el de las cloacas del PSOE —el que más arrincona al presidente del Gobierno—, en el caso de la conocida como ‘fontanera’ de los socialistas.

«Quiero dar las gracias a la Justicia; al final, han sido justos. Esto demuestra que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho y espero que, con esta sentencia, los que vengan detrás colaboren».

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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