El ‘recado’ de Aldama a Julito Martínez y a Leire Díez desata el pánico en Moncloa y Ferraz

Víctor de Aldama es el que más sonríe tras conocerse la sentencia del caso mascarillas.

El comisionista de la trama socialista conocida como el caso Koldo ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Supremo, que condena a 24 años de cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a 19 años a su asesor, Koldo García, que da nombre a la trama, y le asigna a él una pena de 4 años, aunque no entrará en prisión por su colaboración con la Justicia.

El expresidente del Zamora, en sus primeras palabras, ha enviado un mensaje a los demás señalados en otras tramas de corrupción que implican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez, con especial atención a ‘Julito’ Martínez y a Leire Díez, conocidos como los ‘aldamas’ de otros escándalos que señalan a miembros socialistas. Martínez en el caso Zapatero y, en el de las cloacas del PSOE —el que más arrincona al presidente del Gobierno—, en el caso de la conocida como ‘fontanera’ de los socialistas.

«Quiero dar las gracias a la Justicia; al final, han sido justos. Esto demuestra que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho y espero que, con esta sentencia, los que vengan detrás colaboren».