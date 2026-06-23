Ábalos provoca que Sánchez quiera elecciones en febrero

La creciente tensión interna en el PSOE, con José Luis Ábalos como uno de los rostros más visibles de la crítica al Gobierno, ha contribuido a que Pedro Sánchez acelere sus planes para convocar elecciones generales en febrero de 2027, según el clima político que se respira en los pasillos del Congreso y en los análisis de los últimos días. Aunque Moncloa niega públicamente cualquier decisión firme, fuentes parlamentarias y del entorno socialista reconocen que la legislatura agoniza y que se trabaja en un adelanto técnico de unos seis meses.
El caso Ábalos, con la inminente sentencia del Supremo contra él y Koldo García, y sus críticas constantes desde el Grupo Mixto, actúa como un factor más de inestabilidad que empuja al presidente a buscar una salida electoral antes de que la crisis interna se agrave.
Sánchez maniobra junto a sus socios Junts y PNV para fijar los comicios en el primer trimestre de 2027. Los motivos principales son:
- Evitar que el juicio a Begoña Gómez (previsto para la primavera de 2027) coincida con la campaña electoral.
- Reducir el desgaste acumulado por los distintos frentes judiciales.
- Aprovechar la regularización masiva de inmigrantes en marcha (con plazo hasta el 30 de junio) para mejorar su posición electoral.
- Evitar el “superdomingo” de mayo de 2027 con autonómicas y municipales.
El entorno de Sánchez calcula que febrero-marzo de 2027 es el momento en que puede llegar con menos juicios activos y con el desgaste algo amortiguado en la memoria de los votantes. No se trata solo de estrategia electoral, sino también de supervivencia política y judicial.
Para analizar esta y otras cuestiones, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’ este martes 23 de junio de 2026.