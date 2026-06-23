Alandete hunde a un periodista de El País por defender a Rufián y sus críticas a Aldama e Iker Jiménez: «Felpudo»

Lo dejó a la altura del betún.

El periodista David Alandete no deja indiferente a nadie y suele levantar ampollas en la izquierda política y mediática por decir verdades. Y, a veces, simplemente por hacer su trabajo como corresponsal en Washington.

El último en llevarse un zasca ha sido un presunto periodista de El País, que intentó atacarlo por una reflexión sobre una publicación del independentista Gabriel Rufián.

El dirigente de ERC pretendió reducir la colaboración con la justicia de Víctor de Aldama, instrumental para todas las causas judiciales que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez, a unas participaciones en el programa Horizonte, de Iker Jiménez, abonando la teoría de la conspiración. Además, consideró que el beneficio obtenido por el comisionista «es un mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros».

Ante semejante burrada, Alandete afeó que «que un portavoz parlamentario sugiera que colaborar con la justicia consiste en «ir a Horizonte» dice más de su desprecio por el periodismo que de Aldama».

Recordó que «los programas de investigación no condenan ni absuelven a nadie. Hacen algo bastante más incómodo para el poder: preguntar, publicar y dar voz a informaciones que otros preferirían que no existieran».

Terminó de hundir a Rufián, incidiendo en que «descalificar al periodista y caricaturizar el trabajo de investigación suele ser la salida de quien no tiene respuesta a la corrupción que le rodea».

Que un portavoz parlamentario sugiera que colaborar con la Justicia consiste en «ir a Horizonte» dice más de su desprecio por el periodismo que de Aldama. Los programas de investigación no condenan ni absuelven a nadie. Hacen algo bastante más incómodo para el poder: preguntar,… https://t.co/Or62jibtAO — David Alandete (@alandete) June 22, 2026

‘Curiosamente’, tras esta publicación, Miguel González, en lugar de apoyar la reflexión de un periodista que reivindica un periodismo incisivo y crítico con el poder, salió a criticar a Alandete y al presentador de Cuatro con una patética publicación.

«Llamar a Horizonte programa de investigación (por más que se cobre de él) dice más del desprecio de Alandete por el periodismo que de Gabriel Rufián».

La respuesta del reportero de ABC fue un auténtico bofetón, que dejó sin palabras al presunto periodista:

«Miguel, cualquiera de los que sale en Horizonte te da mil vueltas, empezando por Ketty, que destapó este caso. Tú siempre has sido un felpudo del poder. No viste el GAL cuando lo tenías delante y jamás has considerado noticia nada que perjudicara a tus patronos. Ayer, para Moratinos; hoy, para Albares y Sánchez. El periodismo está para incomodar al poder, no para servirlo con los guantes puestos y de rodillas».