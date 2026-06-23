‘24X7’

Sánchez tiene que «echarse cremita» porque Julito y Leire están negociando y van a cantar

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Pedro Sánchez.

¡Qué bochorno! Sánchez reacciona a la pena de cárcel de Ábalos y Koldo grabándose un TikTok con consejos para sobrellevar el calor

Víctor de Aldama, empresario, en &#039;Horizonte&#039; (Cuatro)

Aldama angustia a Sánchez anunciando un bombazo que lo destruirá

Para mear y no echar gota.

La reacción de Pedro Sánchez tras conocer que su antiguo hombre de confianza y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, fue condenado a 24 años de prisión ha sido publicar un vídeo de TikTok con consejos para sobrellevar el calor.

Nada de explicaciones ni disculpas. Mucho menos, dimisión y elecciones.

El presidente del Gobierno ha reventado nuevamente el ‘cinismómetro’ con un despliegue de caradurismo que, aunque parezca difícil, supera sus propios límites.

Sin embargo, el marido de Begoña está cada vez más arrinconado política y judicialmente.

Si en este caso —el de las mascarillas, una de las derivadas de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo— puede poner como cortafuegos al propio Ábalos con eso de que «actuamos pronto» y «ya no es del PSOE ni del Gobierno», lo cierto es que hay causas que le salpican directamente y para las que no tendrá excusas.

Dos casos particulares son el del rescate de la aerolínea chavista Plus Ultra, en el que está implicado de lleno su gurú, José Luis Rodríguez Zapatero, y aquel en el que sí está hasta la ceja: el de las cloacas del PSOE.

Y estas dos causas judiciales tienen sus «Aldamas» particulares: Julito Martínez y Leire Díez.

Tras ver —y escuchar— a Aldama, que, a diferencia de Ábalos y Koldo, fue condenado a solo cuatro años de prisión, pena que finalmente no cumplirá por su colaboración con la justicia, están ya pensando en su propio bienestar. En especial, porque son conscientes del abandono del Ejecutivo de Sánchez hacia su exministro. Y si dejó caer al hombre que lo llevó al poder, primero dentro del PSOE y luego en La Moncloa, ¿por qué no lo haría con ellos?

Por una vez en la vida, Sánchez debería seguir sus consejos y echarse cremita, porque Julito y Leire van a cantar.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este martes, 23 de junio, junto al inspector de policía Serafín Giraldo.

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