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EL DIRECTOR DE 'EL PLURAL' OLVIDA QUE SU MEDIO ACUSÓ AL MAGISTRADO DE TENER DOS DNI

El bulero Chema Garrido está que muerde con el juez Peinado: «Nos pide 300.0000 euros por informar con rigor»

Se queja de ser el digital al que mayor cantidad se le reclama

Chema Garrido y Juan Carlos Peinado.
Chema Garrido y Juan Carlos Peinado.
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Es abracadabrante,

El director de ‘El Plural’, José María Garrido, conocido por difundir bulos sonados como el de los «dos DNI» del magistrado Juan Carlos Peinado, se victimiza tras la demanda del juez instructor del caso Begoña Gómez por vulneración de su derecho a la intimidad.

¿El motivo del rebote del periodista? Ni más que menos que el magistrado le reclama 300.000 euros de indemnización (junto a otras cantidades a Cadena SER y al activista Fernando Jabonero) por publicar datos que permitían identificar su vivienda particular en La Adrada (Ávila), en un contexto de intensa presión mediática y activista contra el instructor del caso que investiga a la esposa del presidente del Gobierno.

Garrido repite como un mantra que su medio «informó con rigor y con fuentes» sobre «presuntas irregularidades» del chalet.

Sin embargo, el historial del comunicador invita a poner en solfa su victimismo.

No hace mucho, ‘El Plural’, bajo su dirección, impulsó con fuerza el bulo de que el juez Peinado manejaba dos DNI distintos para comprar múltiples inmuebles, una teoría conspiranoica que terminó desmontada por verificadores, registros y la propia imposibilidad legal de tal cosa.

El episodio dejó en evidencia la línea editorial del medio: atacar sin piedad a jueces que incomodan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ahora, Garrido se presenta como víctima de una supuesta «ofensiva para silenciar» a la prensa. Olvida convenientemente que su medio y otros afines participaron activamente en la difusión de datos personales del juez, en un ambiente de acoso que incluye hasta publicaciones sobre supuestas irregularidades en la propiedad. Peinado, por su parte, defiende su derecho a la intimidad y al honor, algo que cualquier ciudadano —juez o no— puede reclamar ante los tribunales cuando considera que se ha cruzado la línea.

La cantidad reclamada (300.000 euros a ‘El Plural’, la más alta de las tres) refleja, según la demanda, el alcance e impacto de las publicaciones del medio dirigido por Garrido. Lejos de ser una «cacería contra la libertad de información», se trata de un recurso legal habitual en casos de conflicto entre intimidad y publicación de datos identificativos de un domicilio particular.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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