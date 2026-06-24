El bulero Chema Garrido está que muerde con el juez Peinado: «Nos pide 300.0000 euros por informar con rigor»

Es abracadabrante,

El director de ‘El Plural’, José María Garrido, conocido por difundir bulos sonados como el de los «dos DNI» del magistrado Juan Carlos Peinado, se victimiza tras la demanda del juez instructor del caso Begoña Gómez por vulneración de su derecho a la intimidad.

¿El motivo del rebote del periodista? Ni más que menos que el magistrado le reclama 300.000 euros de indemnización (junto a otras cantidades a Cadena SER y al activista Fernando Jabonero) por publicar datos que permitían identificar su vivienda particular en La Adrada (Ávila), en un contexto de intensa presión mediática y activista contra el instructor del caso que investiga a la esposa del presidente del Gobierno.

Garrido repite como un mantra que su medio «informó con rigor y con fuentes» sobre «presuntas irregularidades» del chalet.

Sin embargo, el historial del comunicador invita a poner en solfa su victimismo.

No hace mucho, ‘El Plural’, bajo su dirección, impulsó con fuerza el bulo de que el juez Peinado manejaba dos DNI distintos para comprar múltiples inmuebles, una teoría conspiranoica que terminó desmontada por verificadores, registros y la propia imposibilidad legal de tal cosa.

El episodio dejó en evidencia la línea editorial del medio: atacar sin piedad a jueces que incomodan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Nos quieren silenciar. No lo vamos a permitir. El juez Peinado nos reclama 300.000 euros por haber informado, con rigor y con fuentes, sobre las presuntas irregularidades de su chalet en La Adrada. Es la cantidad más alta que ha pedido a ningún medio en toda su ofensiva… — Chema Garrido (@JoseMGarrido) June 24, 2026

Ahora, Garrido se presenta como víctima de una supuesta «ofensiva para silenciar» a la prensa. Olvida convenientemente que su medio y otros afines participaron activamente en la difusión de datos personales del juez, en un ambiente de acoso que incluye hasta publicaciones sobre supuestas irregularidades en la propiedad. Peinado, por su parte, defiende su derecho a la intimidad y al honor, algo que cualquier ciudadano —juez o no— puede reclamar ante los tribunales cuando considera que se ha cruzado la línea.

¡Ojo a Chema Garrido! Ahora llora por las esquinas porque dice que el juez Peinado les pide 300.000 euros…. ¡¡¡¡por haber informado con rigor!!!! El rigor de imputarle a un magistrado tener dos DNI. ¡Qué huevazos! pic.twitter.com/FubH5xKWvk — Luis Rioja (@miescano351) June 24, 2026

La cantidad reclamada (300.000 euros a ‘El Plural’, la más alta de las tres) refleja, según la demanda, el alcance e impacto de las publicaciones del medio dirigido por Garrido. Lejos de ser una «cacería contra la libertad de información», se trata de un recurso legal habitual en casos de conflicto entre intimidad y publicación de datos identificativos de un domicilio particular.