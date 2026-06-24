«Conchi ha cumplido»: La prueba del enchufismo millonario de Montero (PSOE) con Leire Díez

Otra más en el día en el que Pedro Sánchez juró y perjuró no tener que ver nada con la corrupción.

Una alto cargo nombrada directamente por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, jugó un papel clave para que la trama de Leire Díez se embolsara 575.000 euros en un contrato público de 2,8 millones de euros en Asturias.

La Guardia Civil lo tiene negro sobre blanco en los mensajes interceptados: «Conchita ha cumplido».

Según la investigación de la UCO a la que ha tenido acceso el diario ‘El Mundo’ que obra en el juzgado del juez Santiago Pedraz, la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), María de la Concepción Ordiz Fuertes (Conchi o Conchita), colaboró presuntamente para que la empresa Erri Berri se llevara el contrato de demolición de baterías de coque en Avilés (Asturias), promovido por Sepides, brazo de la SEPI.

El 21 de enero de 2022, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández escribió a Leire Díez y a Antxon Alonso (socio de Santos Cerdán en Servinabar): «Conchita ha cumplido».

Días antes, Fernández había informado al grupo: la presidenta del tribunal resolvería el recurso de la empresa competidora (Lezama) rechazándolo, tal y como finalmente ocurrió.

Ordiz, que había sido directora jurídica de la SEPI (donde conocía bien a Fernández), fue nombrada en 2021 por María Jesús Montero para presidir este órgano clave dependiente del Ministerio de Hacienda, encargado de resolver recursos en contratación pública.

Cómo se cocinó el pelotazo

La operación se extendió durante más de un año y quedó reflejada en el chat ‘Hirurok’ (‘Nosotros tres’ en euskera), donde operaban Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso.

Inicialmente se adjudicó el contrato a otra empresa (Lezama y Los Álamos).

Leire propuso la estrategia para anularlo alegando irregularidades.

Erri Berri recurrió y, tras maniobras, rebajó drásticamente su oferta.

Cuando surgió un nuevo recurso, Fernández contactó directamente con “la Presidenta” (Ordiz) para que estuviera “alineada”.

Finalmente, Erri Berri se llevó el contrato y la trama cobró 575.800 euros a través de la sociedad pantalla Mediaciones Martínez SL.

La UCO describe un modus operandi sistemático de influencias, presiones y coordinación para torcer adjudicaciones públicas en beneficio propio.

Este caso salpica directamente a María Jesús Montero, que colocó a Ordiz en un puesto estratégico. Leire Díez, conocida como la “fontanera” del PSOE, ya acumulaba conexiones previas con el entorno de Montero (incluyendo cargos durante la pandemia en mesas de contratación).

Periodista Digital ha venido denunciando la red de influencias y enchufismo que rodea a ciertos círculos del PSOE. Este nuevo episodio de la Operación Leire demuestra, una vez más, cómo se utilizan instituciones públicas y altos cargos para favorecer a amigos y cobrar comisiones millonarias.