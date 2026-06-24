Abascal destroza la chulería de Pedro Sánchez

Sin piedad.

Durante la comparecencia de Pedro Sánchez este 24 de junio de 2026 en el Pleno del Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno intentó defenderse de los múltiples casos de corrupción que salpican al PSOE y a su entorno. Sin embargo, el líder de VOX, Santiago Abascal, le plantó cara con dureza y desmontó su aparente seguridad con intervenciones directas y cargadas de contundencia.

Abascal repasó sin piedad el abecedario de la corrupción socialista: «A de Ábalos, B de Begoña, C de Cerdán, D de Delcy, E de ERES… ¿En la P qué ponemos? ¿Puente? ¿PSOE? ¿P.S.?«.

Abascal acusó directamente al Ejecutivo de haberse financiado ilegalmente «de pisos a joyas» y señaló que el entorno de Sánchez se ha enriquecido mientras una trama extorsionaba a quienes investigaban.

Uno de los momentos más tensos llegó cuando el máximo exponente del partido de la calle Bambú cuestionó la permanencia de Sánchez en el cargo: “¿Qué hace ahí sentado todavía? ¿No está cansado de fingir tranquilidad mezclada con irritabilidad? Las cucarachas le ganan en resiliencia y eso no les hace admirables”. También le advirtió sobre los aplausos de su bancada: «¡Ojo con los aplausos, señor Sánchez! Cuantos más decibelios, más años caen».

El presidente de VOX fue más allá y denunció que Sánchez está “maniobrando para adulterar y manipular las próximas elecciones generales” y “robar” los comicios. Exigió transparencia en el voto por correo y elecciones limpias, sin trampas. Sánchez rechazó estas acusaciones, pero Abascal mantuvo el tono firme durante toda su intervención.

Abascal también vinculó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con supuestas irregularidades, preguntando retóricamente: «Si el enviado tiene más de un millón en joyas en una caja fuerte, ¿cuánto tiene el que lo envía?» y cuestionando el origen de esos regalos.

La sesión se convocó en un momento especialmente delicado para el PSOE, tras la condena del Supremo a José Luis Ábalos (24 años de prisión por el caso Koldo/Mascarillas) y otras investigaciones que salpican al partido y al círculo de Sánchez. Feijóo, por su parte, también cargó duramente contra el presidente, exigiéndole dimisión y elecciones.

Abascal no solo atacó la gestión y la corrupción, sino que puso en duda la legitimidad moral de Sánchez para seguir al frente del Gobierno. Su intervención, directa y sin concesiones, contrastó con la defensa del presidente, quien intentó desvincularse de los escándalos y contraatacar a la oposición.

Para hablar de este y otros temas estarán en ‘La Burbuja’ Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias; Coto Matamoros, analista y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.