Sánchez se mofa de los españoles y se bunkeriza en Moncloa mientras impulsa un pucherazo

Nuevo esperpento de Pedro Sánchez en el Congreso.

El marido de Begoña ha sacado a pasear todo su cinismo en el pleno de este miércoles, 24 de junio. En lugar de pedir disculpas, disolver las Cortes o simplemente dimitir por la corrupción que engulle a su Gobierno, a su partido y a su círculo íntimo y familiar, ha preferido burlarse de los españoles.

En su intervención defendió a todas las personas de su entorno que están siendo investigadas, intentó desligarse de Ábalos y de su condena por corrupción para hacer ver que él no tiene ninguna responsabilidad política y tuvo el cuajo de ponerse como ejemplo y exhibir una supuesta superioridad moral.

El esperpento despertó las burlas del PP y de VOX cuando afirmó que jamás conoció ni hubiese tolerado las prácticas corruptas.

Lo cierto es que Sánchez sería culpable bien por ser un inútil que no se dio cuenta de que todos a su alrededor hacían chanchullos o, lo que resulta más probable, porque lo sabía y lo calló, en el mejor de los casos, o incluso se benefició de ello, en el peor.

Su responsabilidad es ineludible y la única opción que tendría, si fuera un político de verdad con un mínimo de ética y moralidad, sería convocar elecciones. Es sangrante que esto se discuta mientras vemos cómo en el Reino Unido Keir Starmer acaba de dimitir tras dos años de promesas incumplidas, errores —como el nombramiento del exministro laborista Peter Mandelson—, polémicas y divisiones internas. Todo ello pese a contar con mayoría.

Aquí vemos cómo defienden a los corruptos e incluso disculpan a los condenados por corrupción, como hicieron con los culpables del caso ERE de Andalucía. Todos socialistas. Todos en libertad.

Hemos dicho por activa y por pasiva que el marido de Begoña, el hermano del hermanísimo David Sánchez, el seguidor del gurú Zapatero y el súbdito de Mohammed VI no tiene ningún límite ni ninguna línea roja. Que su único objetivo es permanecer en el poder.

Y si era cierto cuando no estaba arrinconado por la corrupción, lo es mucho más ahora, cuando su supervivencia depende de seguir en La Moncloa.

Y para ello ya prepara un pucherazo.

No es de extrañar: ya lo intentó en aquel Consejo Federal del PSOE tras el que terminó siendo expulsado del partido. Hay indicios de que lo hizo en dos primarias socialistas. Y no tenemos ninguna duda de que se encuentra avanzando ya los movimientos necesarios para salirse con la suya.

La ley de nietos o el DNI digital son avisos claros de lo que pretende.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este miércoles, 24 de junio, junto a Bertrand Ndongo, el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo y el periodista Javier García Isaac.