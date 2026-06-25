La UDEF acorrala a Sánchez: Zapatero lideraba una «organización criminal”

Demoledor.

El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional deja en una posición todavía más comprometida al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los indicios encontrados dejan claro que el gurú de Pedro Sánchez no era un lobista ni mucho menos un empedernido luchador en pro de la democracia y los derechos humanos, sino alguien que se dedicaba presuntamente al tráfico de influencias «ilícito» y al cobro de comisiones.

En este sentido, las investigaciones apuntan a que la Zeja lideraba una presunta organización criminal con alcance internacional, como lo demostraría la comisión de 200.000 euros que cobró por una mediación con el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce —actualmente preso por un caso de corrupción—, para evitar que una empresa fuese sancionada a pagar 107 millones de dólares.

La investigación de la UDEF señala que los clientes contrataban al faro de la izquierda española no para realizar trabajos de asesoría, como defiende la «brunete Pedrete», sino para que mediara con distintos regímenes totalitarios de izquierda, por lo que habría cobrado supuestas comisiones ilegales.

De acuerdo con el grupo de investigación, Zapatero, «aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional», se dedicaba «al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes».

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este jueves, 25 de junio, junto al abogado y secretario general de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán.