¡Vaya pillada! El ‘periodista’ Chema Garrido pactó con el PSOE una entrevista-masaje con Zapatero: «¡Que se sienta cómodo con las preguntas!»

La pillada fue de órdago a la grande.

El director de ‘El Plural’, Chema Garrido, uno de los medios más alineados con el relato oficial del PSOE, quedó al descubierto en las filtraciones de la UDEF relacionadas con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los mensajes de WhatsApp revelarom cómo se coordinaba directamente con la secretaría del expresidente para preparar una entrevista blandita, pactada al detalle, en la sede socialista de Ferraz. Nada de periodismo incómodo: puro masaje.

Según los mensajes desvelados, Garrido escribió textualmente a los prebostes de la formación socialista:

Soy Chema Garrido, director de ‘ElPlural’. Os confirmo que mañana tenemos cerrada entrevista con el presidente Zapatero en la sede del PSOE, en la calle Ferraz 70. Yo hablé personalmente con la direcciób de prensa del partido, que están al corriente y encantados de poder ayudarnos. Aunque la entrevista se realizaría a las 12:00 horas, estaremos el equipo del periódico desde las 11:30 horas para preparar el material y la sala. La idea es grabar íntegramente la entrevista. Antes de grabarla, cerraré los temas con José Luis Rodríguez Zapatero para que todo salga bien y él se sienta cómodo con todas las preguntas. La idea es emitirla íntegramente el martes si os parece bien y lo veis acertado. Muchas gracias por permitirnos poder hacer esta entrevista y por toda la ayuda facilitada. Un saludo.

El propio aludido, después de verse pillado con el carrito del helado, buscó justificaciones absurdas:

Las cloacas hoy han filtrado mi móvil. También una conversación con la secretaria de Zapatero en la que intentaba cerrar una entrevista utilizando el viejo y tan común truco de pactar fecha de publicación y tranquilizar al entrevistado. Eso es todo lo que han encontrado contra… pic.twitter.com/SC26jz1D7f — Chema Garrido (@JoseMGarrido) June 24, 2026