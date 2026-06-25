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EN UNA ENTREVISTA CON DAZN

Tremendo zasca de Fabián a RTVE por subtitular a su madre: «Si alguien no me entiende…»

La cadena pública ha rotulado las palabras de Chari Peña durante su intervención en el documental 'Denominación de origen'

Tremendo zasca de Fabián a RTVE por subtitular a su madre: «Si alguien no me entiende...»
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El futbolista Fabián Ruiz ha enviado un «dardo» lleno de ironía a RTVE por haber rotulado una a una las palabras que su madre, Chari Peña, pronuncia en el documental Denominación de origen, emitido por la cadena pública.

Hace unos días estalló la polémica al hacerse público el episodio en el que su madre desvelaba los orígenes humildes del futbolista del PSG y miembro de la selección española que disputa el Mundial.

El detalle es que la progenitora de Ruiz es natural de Los Palacios y Villafranca y habla castellano sin ningún problema. Sin embargo, a diferencia de otras personas que participaron en la producción audiovisual, su intervención fue subtitulada. Curiosamente, al canterano del Betis no le colocaron rótulos en sus declaraciones, pese a compartir el mismo acento palaciego.

La rotulación arbitraria -también lo hicieron con el canario Fori Domínguez, quien comentaba los orígenes de Pedri, compañero de Fabián en la Selección- fue objeto de críticas y burlas en las redes sociales.

Y al futbolista no le gustó nada el asunto. Su respuesta llegó con clase e ironía.

Al terminar una entrevista con la cadena DAZN, espetó un comentario que despertó la risa cómplice de Pablo Pinto, quien acababa de entrevistarlo:

«Por último, si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulos por mi acento andaluz. Lo podéis hacer».

El comentario despertó la risa cómplice de Pablo Pinto quien le acababa de entrevistar y quien le respondió que se le había entendido «perfectamente».

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Autor

José Antonio González Gómez

Redactor español-venezolano, licenciado por la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 10 años de experiencia, trabajando en radio, diversas agencias de publicidad internacionales como Foote, Cone & Belding, medios digitales, la administración pública y como freelancer.

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