La brutal advertencia de Inda sobre Sánchez que Rojo aplaude: «No es un corrupto, es un gánster»

Eduardo Inda (Pamplona, 1967) es uno de los periodistas más reconocidos del panorama español.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, entre 2002 y 2007 fue director de la edición balear del diario El Mundo. Entre 2007 y 2011 dirigió el periódico deportivo Marca. Actualmente, es director de OKDiario, medio digital que fundó y que se ha convertido en una referencia informativa.
Además, ha colaborado en diversos medios y tertulias radiofónicas y televisivas, como El Chiringuito de Jugones, Es la mañana de Federico, El programa de Ana Rosa, La Sexta Noche o Al rojo vivo.
Ahora visita el plató de Periodista Digital para protagonizar una nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.
En su conversación, reflexionan sobre la actualidad política y el estado del periodismo, dejando algunas frases muy interesantes:
«No estamos gobernados por corruptos, sino por gánsteres»
«El ‘Club 61’ está asociado con la banda de malechores de Pedro Sánchez»
«Las ratas son los animales que primero saltan del barco; hay muchas huyendo»
«Si has estado con Villarejo, sabes que te ha grabado. No entiendo el papelón de ‘Javierito’»
«Pedir a Sánchez que dimita o la moción de confianza es ridículo. Hay que hacer la moción de censura»
«Sánchez está planeando un pucherazo histórico: está alterando el censo y necesita tiempo»
«De las corruptelas de Zapatero se viene hablando desde hace mucho tiempo»
«El ‘Club 61’ sabía de las andanzas de Zapatero, aunque ahora finjan sorpresa»
«Yo creo que las joyas de Zapatero son un soborno o un lavado de dinero»
«Espero que quienes alteraron los contratos públicos para Barrabés deban ir a prisión»
«Las prácticas del sanchismo son las que pasaban en México, Venezuela o la Argentina de los Kirchner»
«Europa actualmente no existe: no tiene ni capacidad para enfrentarse a Putin»
«Me siento perseguido desde que dirigí El Mundo en Baleares; estoy acostumbrado ya»
«La pasividad actual del pueblo español es peligrosa para España»
«Creo que con Feijóo podemos volver a la etapa de la Transición»