La brutal advertencia de Inda sobre Sánchez que Rojo aplaude: «No es un corrupto, es un gánster»

Eduardo Inda (Pamplona, 1967) es uno de los periodistas más reconocidos del panorama español.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, entre 2002 y 2007 fue director de la edición balear del diario El Mundo. Entre 2007 y 2011 dirigió el periódico deportivo Marca. Actualmente, es director de OKDiario, medio digital que fundó y que se ha convertido en una referencia informativa.

Además, ha colaborado en diversos medios y tertulias radiofónicas y televisivas, como El Chiringuito de Jugones, Es la mañana de Federico, El programa de Ana Rosa, La Sexta Noche o Al rojo vivo.

Ahora visita el plató de Periodista Digital para protagonizar una nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su conversación, reflexionan sobre la actualidad política y el estado del periodismo, dejando algunas frases muy interesantes: