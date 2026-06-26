La UCO acorrala a Begoña y deja con el c*l0 al aire a Sánchez por los favores a Barrabés

Va p’alante.

A Begoña Gómez se le pone cada vez más cara de culpable.

Hoy ha trascendido un nuevo informe que arrincona todavía más a la mujer de Pedro Sánchez por sus opacos negocios, que misteriosamente crecieron a la par que su marido ascendía políticamente y que están siendo investigados.

De acuerdo con la información de OKDiario, los correos electrónicos corporativos de empleados de la entidad estatal Red.es arrojan nuevos indicios sobre una manipulación sistemática de las valoraciones de los contratos de formación digital adjudicados a Barrabés.

El contenido de los correos electrónicos apunta a que las notas se fijaban de antemano y las justificaciones se escribían después. La cosa se sabía en el seno de la organización, como refleja un intercambio entre dos empleadas: «No lo entiendo, con la que está cayendo y nosotras echando numeritos para que los superjefazos señalen con sus dedazos».

El asunto llegó al punto de hacer la vista gorda, pese a que la empresa del «socio» de Begoña en su cátedra ni siquiera cumplía con todos los puntos del pliego, como demuestra el hecho de que, en uno de los contratos, Barrabés no incluyó un libro blanco.

La empresa del amigo de Begoña habría obtenido ocho millones de euros en los contratos públicos respaldado por las cartas de la mujer del líder del PSOE.

El atestado, con 182 folios y 13 anexos, vuelve a retratar a los «Sanchezcu» y acalla los ataques de Moncloa, Ferraz y sus terminales mediáticas contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa que señala a la mujer de Sánchez por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida.

Lo destapado por la UCO acorrala a Begoña y deja con el culo al aire a Sánchez.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este viernes, 26 de junio, junto al exsenador y exdiputado del PP Jaime Mateu.