La UCO caza los correos bomba contra Sánchez: el Gobierno amañó contratos de 8 millones a Barrabés avalados por Begoña

Otra piedra más en la mochila de Begoña Gómez y, por ende, de Pedro Sánchez.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de poner en jaque al Gobierno socialcomunista con nuevos correos electrónicos que demostrarían el amaño de contratos públicos por valor de más de 8 millones de euros a favor de Juan Carlos Barrabés, el empresario estrechamente vinculado a Begoña Gómez.

Según el último informe al que ha tenido acceso el digital ‘OkDiario‘, los agentes localizaron mensajes internos de la entidad pública Red.es en los que altos funcionarios discuten abiertamente cómo rebajar las puntuaciones de otras ofertas competidoras para garantizar que se adjudicara el contrato a la UTE formada por Innova Next (de Juan Carlos Barrabés) y The Valley.

Frases como «Las otras ofertas han de bajar, sí o sí» aparecen en los correos analizados por la UCO, lo que apuntaría a una intervención directa y coordinada desde instancias gubernamentales para torcer la adjudicación.

Estos correos bomba, incorporados recientemente al sumario, se suman a las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez que Barrabés presentó en los concursos. Las misivas de la esposa del presidente del Gobierno habrían servido como aval político decisivo para inclinar la balanza a favor del empresario.

La investigación, que se enmarca en el caso que instruye el juez Juan Carlos Peinado, apunta a posibles delitos de prevaricación, fraude a las arcas públicas y tráfico de influencias. Parte de estos contratos, por importe superior a los 8 millones de euros, estarían financiados con fondos europeos, lo que ha motivado también la intervención de la Fiscalía Europea.

Fuentes próximas a la investigación consultadas por este diario aseguran que los emails demuestran que no se trató de una adjudicación normal, sino de un proceso manipulado desde arriba, con instrucciones claras para ajustar las valoraciones técnicas y eliminar a los competidores mejor posicionados.

¿Coincidencia? Los contratos se dispararon precisamente en el periodo en el que Barrabés mantenía una estrecha relación profesional con Begoña Gómez a través de la cátedra y el máster de la Complutense.

Este nuevo golpe de la UCO llega en un momento especialmente delicado para Moncloa, que hasta ahora había defendido la total legalidad de las adjudicaciones. Sin embargo, los correos internos parecen desmontar esa versión y estrechan aún más el cerco sobre Pedro Sánchez y su entorno más inmediato.