Iustitia Europa y HazteOir lo tienen claro: El próximo imputado es Pedro Sánchez

¡La sociedad civil se levanta contra la corrupción! Iustitia Europa y Hazte Oír unen fuerzas en un acto contundente para defender la integridad y el Estado de Derecho.

Se alzan voces de protesta contra un gobierno que, según los organizadores, ataca a quienes investigan y persiguen la corrupción. El foco está puesto en la necesidad de fortalecer la acusación popular como herramienta clave para luchar contra la «carcoma» que corroe España.

Se critica la narrativa oficial y se enfatiza el poder de la unidad ciudadana para exigir transparencia y responsabilidades. El mensaje es claro: la sociedad civil es la única vía para un cambio profundo y para erradicar la corrupción arraigada en las instituciones.