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ENTREVISTA EN BIPARTIDISMO STREAM CON EL CORRESPONSAL DE 'ABC', COPE Y TELEMADRID EN LA CASA BLANCA

David Alandete exige el relevo inmediato de Silvia Intxaurrondo de TVE por poner en la diana a periodistas críticos con Pedro Sánchez

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David Alandete y Pedro Sánchez.

David Alandete rememora cómo "P.S." utilizó a sus jefas de comunicación para dictar y controlar la información de 'El País'

Contundente y sin pelos en la lengua.

El corresponsal de ‘ABC‘, COPE y Telemadrid en Washington, David Alandete, ha exigido el relevo inmediato de la presentadora de ‘La Hora de La 1‘, Silvia Intxaurrondo, durante su intervención en el canal Bipartidismo Stream.

Alandete respondió así a la controvertida intervención de Intxaurrondo en el programa del 4 de junio de 2026, donde defendió con vehemencia al hermano del presidente, David Sánchez, e insinuó que las informaciones sobre su causa judicial responden a una campaña malintencionada contra el Gobierno:

Cualquier persona que trabaje en los medios públicos y haya firmado un manifiesto para impedir que se publiquen informaciones comprometedoras con el poder, debería ser relevado de sus funciones de inmediato.

Y puso un nombre sobre la mesa:

Y sí, estoy pensando en Silvia Intxaurrondo y en otra gente de los medios públicos que se atrevió en momentos muy difíciles a señalar, a apuntar con el dedo a compañeros como Ketty Garat, Alejandro Entrambasaguas, Álvaro Nieto, Javier Chicote, etc. Ese manifiesto es uno de los pasajes más ignominiosos de la historia del periodismo español.

Recordó cuál fue la reacción de la presentadora cuando se sintió aludida:

Lo dije en redes. Y Silvia Intxaurrondo, inmediatamente, me bloqueó, ni la mencioné. Pero está claro que no les gusta que lo digamos. Pero por eso precisamente lo tenemos que seguir contando.

En sus declaraciones en Bipartidismo Stream, Alandete no se limitó a criticar el caso concreto, sino que fue más allá y denunció un problema estructural en RTVE:

Cuando en una democracia los medios públicos se utilizan como arma contra la oposición y como escudo del poder, un simple cambio de presentadores no soluciona nada. Lo que está contaminado no es la pantalla, es la esencia misma de un servicio público.

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