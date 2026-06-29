La financiación irregular del PSOE, al descubierto: declara Pano y borra la sonrisa a Sánchez

Llueve y no escampa para Pedro Sánchez.

Los escándalos de corrupción judicializados que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo del marido de Begoña no dejan de sucederse. Día sí y día también hay un desfile de implicados en las causas que apuntan al ‘One’.

Y hoy ha sido el turno de Carmen Pano, la empresaria que afirmó haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz.

Los mismos que dijeron que era una «menuda inventada» y que esa señora no había estado nunca ahí ahora tiemblan porque los indicios no dejan de acumularse y apuntan con fuerza a la presunta financiación irregular de los socialistas.

Tras la sentencia del ‘caso Mascarillas’, el pánico se ha desatado en Moncloa y Ferraz ante el temor de que surjan nuevos ‘aldamas’ en las distintas tramas y casos de corrupción. Los señalados son varios —con mayor o menor probabilidad—, como Gertru, la secretaria de Zapatero; Julito Martínez, su presunto cómplice en el opaco rescate de Plus Ultra; Cerdán o Leire. Incluso el propio Ábalos o Koldo, buscando aliviar futuras condenas en otras causas en las que están implicados.

Lo cierto es que la presunta financiación irregular del PSOE cada día parece más cierta.

De confirmarse, habría que ver qué se inventan los socios de Gobierno —Sumar, ERC, Bildu, PNV, Junts e, incluso, Podemos—, que fijaron la financiación irregular como línea roja para seguir manteniendo a Sánchez en la Moncloa simplemente «para que no llegue la derecha», porque eso significaría perder el chiringuito.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este lunes, 29 de junio, junto al periodista Paco Rosell.