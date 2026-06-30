¡11 días, y Zapatero no encuentra un penitente que se coma el marrón de las joyas!

El tsunami de corrupción sigue arrasando al PSOE.

Y, entre todos los casos y elementos, las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero siguen siendo un tema peliagudo tanto para el gurú de Pedro Sánchez como para los 61 del Equipo Nacional de Opinión Sincronizada.

El faro moral de la izquierda sigue sin dar una explicación coherente sobre el origen de las alhajas tasadas en 1,3 millones de euros. Cabe señalar que este es un valor «de partida», no el precio de mercado de las piezas.

Porque, claro, ¿quién no tiene en su casa un conjunto de joyas que vale una fortuna? Y, además, ¿quién se va a acordar de dónde salieron si es algo tan común como comprar una barra de pan?

Las piezas fueron encontradas en una caja fuerte de su despacho. Y las versiones sobre su origen no han dejado de cambiar, siendo cada una peor que la anterior.

Primero afirmó que «no se acordaba» de quién se las había dado; después deslizó que eran una herencia de la abuela de su mujer, que «no eran tan valiosas» —«solo» entre 30.000 y 50.000 euros— y que, en ningún caso, eran un regalo de los árabes. Después, que fueron presentes recibidos en viajes oficiales.

Ahora, al verse arrinconado, según desvela OKDiario, dirá que fueron regalos entregados por mandatarios de Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí durante visitas oficiales a España. Una parte mientras era jefe del Ejecutivo y otra en su etapa posterior. Qué casualidad que así se «quitaría» el delito de contrabando. Y es que, si las joyas las introdujeron en España las delegaciones extranjeras por canales diplomáticos, él no habría importado ningún bien sin declararlo en la aduana.

Pero, con ese relato, pretendería librarse también del delito contra la Hacienda Pública al sostener que, al ser regalos obtenidos como presidente del Gobierno, no constituyen renta personal sujeta al IRPF. Sin embargo, esta versión podría abrirle otro frente: el de la malversación, porque debería haberlas cedido al Patrimonio del Estado.

En cuanto a la otra parte, la que habría recibido como ciudadano particular, podría enfrentarse a multas —e incluso a delitos fiscales— por no haberlas declarado en su momento.

Se mire como se mire, la falta de explicaciones solo apunta a que la Zeja habría cometido delitos. Para mayor ironía, sería el primero en incumplir el Código de Buen Gobierno que estableció en 2005.

Tras 11 días, Zapatero ha sido incapaz de dar una explicación oficial al juez sobre el origen de las joyas ni de encontrar un penitente que se coma el marrón.

El torbellino de corrupción es tal y los indicios son tan contundentes y abundantes que su estrategia se centra en encontrar una irregularidad en el proceso de investigación para poder anular la causa. Lo que haría cualquier inocente: dar diversas versiones, ofrecer explicaciones absurdas y centrarse en tecnicismos para no tener que aportar pruebas documentales de su inocencia.

Alfonso Rojo analiza este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este martes, 30 de junio, junto al magistrado Fernando Portillo.