¿Adiós a La Moncloa? Así es el casoplón que Pedro Sánchez y Begoña Gómez estarían construyendo en una exclusiva zona de Madrid

La zona de Húmera (Madrid) donde Pedro Sánchez y Begoña Gómez estarían construyendo su nueva vivienda.

¿Está pensando el presidente del Gobierno socialcomunista en convocar elecciones a la vuelta del verano?

El presidente y su esposa ya tendrían decidido su plan B residencial.

Mientras crecen las especulaciones sobre el futuro político de Pedro Sánchez en medio de los escándalos que rodean a Begoña Gómez, el matrimonio habría puesto en marcha la construcción de su nueva vivienda privada en una de las zonas más selectas del noroeste de Madrid.

Según fuentes del sector inmobiliario consultadas por Informalia, Sánchez y Gómez se estarían preparando para dejar La Moncloa y regresar a la zona que ya conocían antes de llegar al poder: Húmera, muy cerca de la urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón.

Los testimonios de vecinos y profesionales del sector coinciden en que se está levantando un chalé destinado a convertirse en la futura residencia familiar de los Sánchez-Gómez. Una zona de alto standing, con urbanizaciones privadas, máxima seguridad y rodeada de otras propiedades de lujo donde residen empresarios, famosos y ex altos cargos.

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Antes de instalarse en el Palacio de La Moncloa en 2018, la pareja ya vivía en Prado de Somosaguas, en un piso de unos 80 metros cuadrados dentro de una urbanización privada con piscina y zonas comunes. Ahora, tras años en la residencia oficial, parecen haber optado por un salto cualitativo: un auténtico casoplón en propiedad.

Aunque no han trascendido detalles exactos de los metros cuadrados, distribución o valor estimado de la obra, el simple hecho de elegir Húmera —una de las áreas residenciales más caras y exclusivas de la región— ya habla del nivel de vida que esperan mantener una vez dejen el palacio presidencial.

La pregunta flota en el ambiente: ¿se trata de una simple previsión de futuro, como han hecho otros presidentes antes que él, o un síntoma de que Sánchez ve cerca el final de su etapa en Moncloa? La presión judicial sobre Begoña Gómez, los múltiples frentes abiertos y el desgaste político hacen que muchos analicen este movimiento con lupa.

Mientras en La Moncloa disfrutan de una residencia oficial de más de 200 metros cuadrados, con ocho habitaciones, nueve baños, jardines, piscina y máxima protección, el matrimonio prepararía su regreso al sector privado con una vivienda a su medida en una de las zonas más cotizadas de Madrid.